La Ávila que no puede beber agua del grifo por la contaminación de los acuíferos: “Se va a agravar por las macrogranjas”

Al menos 195 pueblos de Castilla y León carecieron de suministro de agua potable en 2024 por la agricultura intensiva y los purines del creciente sector porcino. Los vecinos se han acostumbrado al camión que cada 15 días reparte palés de botellas porque el suministro está contaminado por nitratos y arsénico, cuya concentración en los acuíferos supera a menudo el límite legal. Además de los plaguicidas y fertilizantes, la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás y sus purines asociados pueden agravar el problema. (Modo Lectura)

#1 Pitchford
Todas esas granjas porcinas, especialmente el 50% dedicado a la exportación, son pan para hoy para unos pocos y mierda y miseria para siempre para muchos.
Gry #3 Gry
#1 Le echan el grueso de la culpa a las macrogranjas pero la culpa es de todos. Leí en algún lado que el uso de fertilizantes y agroquímicos se ha multiplicado por 10 desde el 2000.

En muchos sitios la tierra ya es completamente estéril y solo crecen cosas a base de químicos.
#4 Pitchford
#3 Correcto, la agricultura debería irse reconvirtiendo más rápidamente, con las ayudas correspondientes, a ecológica o a regenerativa. Esta última utiliza también abonos químicos y pesticidas, pero en mucha menor medida.
thoro #6 thoro *
#4 Compra productos ecológicos y promueve que tus conocidos compren producción ecológica.
Fin del problema.

Claaaaro que es más caro pero uno obtiene lo que pide y paga. De nada.
Por cierto, nada de supermercados, te la van a clavar y lo sabes.
Anfiarao #2 Anfiarao
En las ultimas elecciones más del 43 % votó al PP.

Igual hay que empezar a aprender que votar a mediocres y corruptos tiene consecuencias
cocolisto #5 cocolisto *
Eso se arregla votando a voz y al pp.No se como no se les ha ocurrido.
Todavía que los cerdos son los que mandan, {0x1f601}
