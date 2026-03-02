La Ávila que no puede beber agua del grifo por la contaminación de los acuíferos: “Se va a agravar por las macrogranjas”

Al menos 195 pueblos de Castilla y León carecieron de suministro de agua potable en 2024 por la agricultura intensiva y los purines del creciente sector porcino. Los vecinos se han acostumbrado al camión que cada 15 días reparte palés de botellas porque el suministro está contaminado por nitratos y arsénico, cuya concentración en los acuíferos supera a menudo el límite legal. Además de los plaguicidas y fertilizantes, la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás y sus purines asociados pueden agravar el problema. (Modo Lectura)