La Ávila que no puede beber agua del grifo por la contaminación de los acuíferos: “Se va a agravar por las macrogranjas”

Al menos 195 pueblos de Castilla y León carecieron de suministro de agua potable en 2024 por la agricultura intensiva y los purines del creciente sector porcino. Los vecinos se han acostumbrado al camión que cada 15 días reparte palés de botellas porque el suministro está contaminado por nitratos y arsénico, cuya concentración en los acuíferos supera a menudo el límite legal. Además de los plaguicidas y fertilizantes, la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás y sus purines asociados pueden agravar el problema. (Modo Lectura)
| etiquetas: castilla y león , avila , agua potable , acuiferos , contaminación , purines , ni
En muchos sitios la tierra ya es completamente estéril y solo crecen cosas a base de químicos.
Fin del problema.
Claaaaro que es más caro pero uno obtiene lo que pide y paga. De nada.
Por cierto, nada de supermercados, te la van a clavar y lo sabes.
Igual hay que empezar a aprender que votar a mediocres y corruptos tiene consecuencias
Todavía que los cerdos son los que mandan,