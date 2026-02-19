edición general
Las aves pequeñas están reemplazando a las aves grandes

Las aves que habitan en África, Latinoamérica y Asia son actualmente, en promedio, considerablemente más pequeñas que las que había en 1940.

sleep_timer #1 sleep_timer
Menuda se AVEcina.

Ya me voy.
Apotropeo #2 Apotropeo
A las grandes ya nos las hemos comido. Ahora a por las pequeñas.
:troll:
Asimismov #3 Asimismov *
... y han sido reemplazadas por especies de menor tamaño.

Eso es gravísimo, el gran reemplazo anunciado está al llegar.
