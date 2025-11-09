edición general
El AVE: un pepinazo que debe regenerarse

Las incidencias y los retrasos empiezan a acumularse en las líneas de alta velocidad ferroviaria española, segundas en kilometraje del mundo, y que siguen sumando proyectos en construcción.

5 comentarios
alcama #1 alcama
Óscar Puente ya ha dicho que en 2 años no se puede solucionar. Fin. Dejadle tuitear tranquilo
valandildeandunie #2 valandildeandunie
#1 Entendemos que seas de derechas, y por lo tanto, tienes unas capacidades cognitivas por debajo de la media para poder ser considerado un ser humano normal y estable.
De ahí que no seas capaz de leer algo tan sencillo como que, textualmente, el autor del texto atribuye las razones de eso a empresas privadas y a obras temporales.

La entrada de nuevos operadores y las obras en estaciones clave de Madrid y Barcelona (La Sagrera espera) han tensionado la red de alta velocidad
alcama #4 alcama
#2 Probablemente el partido te pague las putas y la coca, así que tú opinión me importa una puta mierda, fontanero
valandildeandunie #3 valandildeandunie *
Un error en el que se suele caer, y también lo hace el autor del texto, es en el de hablar de exceso de estaciones, cuando en realidad es que en la mayoría de ocasiones simplemente es una adecuación a infraestructura civil de PAET que por un coste mínimo se tiene un sitio de subida y bajada de viajeros.
Fran_Ramos #5 Fran_Ramos
pepinazo no... pelotazo!
