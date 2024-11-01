Autos clásicos que parecen casi irreales: Los diseños más extraños desde 1900 hasta 1960 (ENG)  

Hubo un tiempo en que construir un coche significaba empezar prácticamente de cero. Sin reglamento, sin normas de seguridad, sin una idea preconcebida de cómo debía ser un coche. Ingenieros, inventores y soñadores aficionados lanzaron sus ideas más descabelladas, y algunas de las que idearon son realmente difíciles de creer. No se trata de prototipos guardados en museos. Fueron fotografiados en calles reales, conducidos por personas reales y, en algunos casos, incluso vendidos al público.