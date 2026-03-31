Autorizado el lanzamiento de la primera pastilla con 4 antihipertensivos para la HTA resistente: perindopril + indapamida + amlodipino + bisoprolol

La opinión favorable emitida en el marco del procedimiento descentralizado europeo se basa en los resultados positivos del estudio QUADRO -un estudio internacional, aleatorizado, doble ciego y controlado en el que participaron 183 pacientes de 13 países de Europa, Asia y América del Sur- que "demostraron la eficacia y la seguridad de esta terapia cuádruple en comparación con la triple en la reducción de la presión arterial en pacientes con hipertensión resistente confirmada".