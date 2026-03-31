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Autorizado el lanzamiento de la primera pastilla con 4 antihipertensivos para la HTA resistente: perindopril + indapamida + amlodipino + bisoprolol

Autorizado el lanzamiento de la primera pastilla con 4 antihipertensivos para la HTA resistente: perindopril + indapamida + amlodipino + bisoprolol

La opinión favorable emitida en el marco del procedimiento descentralizado europeo se basa en los resultados positivos del estudio QUADRO -un estudio internacional, aleatorizado, doble ciego y controlado en el que participaron 183 pacientes de 13 países de Europa, Asia y América del Sur- que "demostraron la eficacia y la seguridad de esta terapia cuádruple en comparación con la triple en la reducción de la presión arterial en pacientes con hipertensión resistente confirmada".

| etiquetas: hta , antihipertensivo , perindopril , indapamida , amlodipino , bisoprolol
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2 comentarios
2 0 0 K 36 medicina
#1 Leclercia_adecarboxylata
En realidad los betabloqueantes son una M como antihipertensivos; cuando alguien requiere más de tres fármacos para controlar una HTA habitualmente es porque hay una hipertensión secundaria (hiperaldosteronismo, SAHS - síndrome de apnea/hipopnea del sueño -, estenosis bilateral de arterias renales, feocromocitoma...).
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Yo sólo consigo bajarla haciendo un ejercicio que me machaque: pesas o correr. La medicación no noto que tenga efecto en mi caso.
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menéame