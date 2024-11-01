Las autoridades suizas quieren reducir la dependencia de Microsoft [ENG]

Un portavoz de la Cancillería Federal declaró al periódico que la administración federal «pretende reducir su dependencia de Microsoft, paso a paso y a largo plazo». Esto resulta sorprendente, ya que recientemente se instaló Microsoft 365 en unas 54 000 estaciones de trabajo de la administración, a pesar de las preocupaciones sobre la seguridad de los datos. Las peticiones de alternativas se toparon anteriormente con resistencia interna y acusaciones de «jugar con el sistema», según escribe el NZZ am Sonntag.