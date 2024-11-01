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Las autoridades suizas quieren reducir la dependencia de Microsoft [ENG]

Las autoridades suizas quieren reducir la dependencia de Microsoft [ENG]

Un portavoz de la Cancillería Federal declaró al periódico que la administración federal «pretende reducir su dependencia de Microsoft, paso a paso y a largo plazo». Esto resulta sorprendente, ya que recientemente se instaló Microsoft 365 en unas 54 000 estaciones de trabajo de la administración, a pesar de las preocupaciones sobre la seguridad de los datos. Las peticiones de alternativas se toparon anteriormente con resistencia interna y acusaciones de «jugar con el sistema», según escribe el NZZ am Sonntag.

| etiquetas: suiza , microsoft , independencia , cancillería federal
6 2 0 K 88 actualidad
4 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
#1 DenisseJoel
Seguro que podrán desvincularse de Microsoft sin problema, me ha dicho @Findeton que es un país muy próspero gracias a sus políticas "liberales".
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Es mejor dejarlo de golpe. :-P
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Este es el año de Linux en los Alpes
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#4 topecb
Pues lo tienen bien fácil, tienen la solución dentro de su propio país: Infomaniak nosotros estamos migrando todo (correo, chat, drive y la suite ofimática), para la suite ofimática usan Onlyoffice que es lo más parecido a Excel que he probado -en cuanto a interfaz- y también permite documentos colaborativos
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menéame