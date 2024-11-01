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Las autoridades italianas buscan al autor de un envenenamiento masivo que ha matado a 10 lobos en pocos días

Las autoridades italianas buscan al autor de un envenenamiento masivo que ha matado a 10 lobos en pocos días

El Fondo Mundial para la Naturaleza de Italia ha calificado los hechos como "uno de los crímenes contra la fauna silvestre más graves de los últimos diez años". El Fiscal Luciano D'Angelo ha dicho que "Los lobos y los osos son símbolos de este territorio y nos tomamos muy en serio asesinatos como estos. Los estudios iniciales sugieren que fueron envenenados. Estamos trabajando para averiguar exactamente qué tipo de veneno se usó". No se trata solo de la pérdida de animales individuales. En Alfedena parece que se ha perdido a toda la manada.

| etiquetas: lobos , asesinato , veneno , ecocidio , manada
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2 comentarios
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Un amante de la naturaleza, sin duda.

Aquí en Asturias los decapitan y cuelgan de señales de tráfico
www.meneame.net/story/aparecen-dos-cabezas-lobo-puerta-ayuntamiento-po
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Connect #1 Connect
Parece ser que ya son 12 los lobos encontrados según la prensa italiana. Pero no he encontrado esa cifra actualizada en la española. De todas maneras son números igualmente alarmantes.
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menéame