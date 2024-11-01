edición general
5 meneos
33 clics
El autor del hackeo a Endesa hace públicos datos de 300.000 clientes y le da de plazo hasta el 3 de febrero

El autor del hackeo a Endesa hace públicos datos de 300.000 clientes y le da de plazo hasta el 3 de febrero

El hackeo a Endesa que adelantamos en Escudo Digital suma ahora un nuevo y preocupante episodio. En una conversación exclusiva con este medio, Spain, el actor de amenazas que afirma estar vinculado al ataque, asegura haber hecho públicos datos personales de 300.000 usuarios y sitúa la responsabilidad “al 100% en manos de Endesa”. “He subido 300.000 de ejemplo”, comenta en un mensaje a este periodista, en el que también añade que “queda 100% en las manos de Endesa” e insiste en que "yo he estado y estoy dispuesto a colaborar”.

| etiquetas: endesa , hackeo , datos
5 0 0 K 53 tecnología
6 comentarios
5 0 0 K 53 tecnología
#1 Kikoncito
A ver si le empuran, coño que publique datos de directivos de Endesa no de clientes anónimos.
3 K 39
#2 kkculopis
#1 Ahí le has dado, menudo malnacido. Que quiere colaborar dice, pedazo de mierda seca
2 K 30
#5 MADMax2
Eso de hacer responsable a Endesa, como si él no tuviese la culpa o le hubiesen obligado.
Mierda para unos que no protegieron bien los datos, pero este "hacker" es, como dicen en #2
0 K 11
berkut #3 berkut
#1 Correcto
0 K 14
Graffin #4 Graffin
#1 Lo que quiere es dinero, no justicia. Es un subnormal que merece todo lo que le pase.
0 K 9
Furiano.46 #6 Furiano.46
Además todo digno dice que siempre ha colaborado. Qué malnacido....
0 K 10

menéame