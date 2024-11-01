El autor del hackeo a Endesa hace públicos datos de 300.000 clientes y le da de plazo hasta el 3 de febrero

El hackeo a Endesa que adelantamos en Escudo Digital suma ahora un nuevo y preocupante episodio. En una conversación exclusiva con este medio, Spain, el actor de amenazas que afirma estar vinculado al ataque, asegura haber hecho públicos datos personales de 300.000 usuarios y sitúa la responsabilidad “al 100% en manos de Endesa”. “He subido 300.000 de ejemplo”, comenta en un mensaje a este periodista, en el que también añade que “queda 100% en las manos de Endesa” e insiste en que "yo he estado y estoy dispuesto a colaborar”.