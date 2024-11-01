La automoción europea, dividida ante la posible revisión del objetivo de acabar con el motor de combustión en 2035 - EFEverde

La posibilidad de que se revise la decisión de la Unión Europea de prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035 en terreno comunitario ha reabierto la división entre las empresas que buscan impulsar el vehículo eléctrico para agilizar la descarbonización del transporte ligero por carretera y aquellas que se resisten al cambio y advierten de que es un error jugársela a una única tecnología.