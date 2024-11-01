edición general
La automoción europea, dividida ante la posible revisión del objetivo de acabar con el motor de combustión en 2035 - EFEverde

La posibilidad de que se revise la decisión de la Unión Europea de prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035 en terreno comunitario ha reabierto la división entre las empresas que buscan impulsar el vehículo eléctrico para agilizar la descarbonización del transporte ligero por carretera y aquellas que se resisten al cambio y advierten de que es un error jugársela a una única tecnología.

rojelio #1 rojelio
es un error jugársela a una única tecnología ¿Eso no es lo que llevamos haciendo ya 100 años? Amos, no me jodas.
Y que nadie me vanga con gasolina/diesel, que son variaciones de lo mismo.
#3 luckyy
#1 Esto es cosa de los alemanes que quieren seguir haciendo lo que mejor saben hacer: gasearnos. Y todo por no haber hecho los deberes en su día
enochmm #2 enochmm
Que dicen que se les han echo pocos años envenenándonos, que quieren más.
