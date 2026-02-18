El autoconsumo sufre un agujero de 600 millones por la luz que se pierde en hogares y empresas

El autoconsumo sigue ralentizando su despliegue en España. Tras un ‘boom’ histórico acumula tres años consecutivos de bajadas. Durante el año pasado se pusieron en funcionamiento 1.214 megavatios MW, un 15% menos que en el ejercicio anterior 1.431 MW y menos de la mitad que el récord de 2.649 MW de 2022.

El sector acumula una potencia instalada de 9.590 MW con 6.941 MW en paneles empresas, el 72% del total, y otros 2.649 MW en viviendas el 28%.

Con el ritmo decreciente cada vez es más improbable cumplir los objetivos verdes marcados en el PNIC.