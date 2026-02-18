El autoconsumo sufre un agujero de 600 millones por la luz que se pierde en hogares y empresas

El autoconsumo sigue ralentizando su despliegue en España. Tras un ‘boom’ histórico acumula tres años consecutivos de bajadas. Durante el año pasado se pusieron en funcionamiento 1.214 megavatios MW, un 15% menos que en el ejercicio anterior 1.431 MW y menos de la mitad que el récord de 2.649 MW de 2022.
El sector acumula una potencia instalada de 9.590 MW con 6.941 MW en paneles empresas, el 72% del total, y otros 2.649 MW en viviendas el 28%.
Con el ritmo decreciente cada vez es más improbable cumplir los objetivos verdes marcados en el PNIC.
Lo mismo me sale a cuento ponerme a minar criptos para aprovechar toda la electricidad "guardada"
Por circunstancias de la vida (soy temporero del turismo y tengo mi casa vacia 6 meses al año) podria producir electricidad que no usaria pero no veo opciones mas alla de compensar dejando la factura a "0" (algunas electricas te permiten "pagar" el "fijo" como la potencia contratada) pero desperdiciaria mucha electricidad por verterla a la red sin recibir nada a cambio lo que haria que no me saliese tan rentable para amortizarla.
No se si se me escapa algo...Igual alguien por aqui que si tenga placas....
Pero date prisa porque si no se prorrogan las subvenciones puede que no te salga rentable
El caso es que tendria las placas produciendo 6 meses sin usar absolutamente nada y vertiendola "by the face". Asi lo de amortizar las placas se complica por mucha subvencion que pille...
Yo por mi, serían todas estatales, pero joder!! Es que no hay ni una sola!!!!
Normal que baje el ritmo ,’ casi todo el mundo vive en bloques