El autoconsumo sufre un agujero de 600 millones por la luz que se pierde en hogares y empresas

El autoconsumo sigue ralentizando su despliegue en España. Tras un ‘boom’ histórico acumula tres años consecutivos de bajadas. Durante el año pasado se pusieron en funcionamiento 1.214 megavatios MW, un 15% menos que en el ejercicio anterior 1.431 MW y menos de la mitad que el récord de 2.649 MW de 2022.
El sector acumula una potencia instalada de 9.590 MW con 6.941 MW en paneles empresas, el 72% del total, y otros 2.649 MW en viviendas el 28%.
Con el ritmo decreciente cada vez es más improbable cumplir los objetivos verdes marcados en el PNIC.

autoconsumo , appa , pniec
comentarios
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#4 Las que he buscado, y lo he rastreado casi todo, te permiten acumular para gastar a lo largo de todo el año. Y lo que no se gaste...se pierde.

Lo mismo me sale a cuento ponerme a minar criptos para aprovechar toda la electricidad "guardada" {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Yo llevo un tiempo analizando la posibilidad de poner placas en mi casa. Pero no lo termino de tener claro.

Por circunstancias de la vida (soy temporero del turismo y tengo mi casa vacia 6 meses al año) podria producir electricidad que no usaria pero no veo opciones mas alla de compensar dejando la factura a "0" (algunas electricas te permiten "pagar" el "fijo" como la potencia contratada) pero desperdiciaria mucha electricidad por verterla a la red sin recibir nada a cambio lo que haria que no me saliese tan rentable para amortizarla.

No se si se me escapa algo...Igual alguien por aqui que si tenga placas....
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Algunas compañías te permiten usar lo vertido en otra vivienda.

Pero date prisa porque si no se prorrogan las subvenciones puede que no te salga rentable
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2 Si, las hay que permiten a una 2ª residencia...pero solo tengo una {0x1f602}

El caso es que tendria las placas produciendo 6 meses sin usar absolutamente nada y vertiendola "by the face". Asi lo de amortizar las placas se complica por mucha subvencion que pille...
gordolaya #4 gordolaya
#3 ¿Has mirado lo de las baterías virtuales, ahí podrías "recargar" la batería para cuando estés...
ipanies #6 ipanies
Mientras no haya una eléctrica estatal no se va a llegar a ningún objetivo.
Yo por mi, serían todas estatales, pero joder!! Es que no hay ni una sola!!!!
taSanás #7 taSanás
La mayoría de unifamiliares que veo, ya tienen paneles, todos los que tenían tejado y pasta para “invertir” en paneles los han puesto ya para aprovechar las ayudas, los demás vivimos en pisos y no podemos poner paneles…
Normal que baje el ritmo ,’ casi todo el mundo vive en bloques
