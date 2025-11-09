edición general
2 meneos
26 clics
El (auténtico) Poder de la información…

El (auténtico) Poder de la información…

Todos pensamos en su momento que, tras el auge multitudinario de internet, con la difusión masiva de comunicación, íbamos a «gozar» de información sin límite. Creíamos que se conseguiría un mundo m…

| etiquetas: información , poder , comunicación
2 0 0 K 34 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 34 actualidad
carakola #1 carakola
También es que hoy llamamos información a lo que en realidad es ruido.
0 K 20

menéame