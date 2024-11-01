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Austria tiene un sistema que limita las subidas de precios del combustible: así cambiarían si se aplicara en España

Austria tiene un sistema que limita las subidas de precios del combustible: así cambiarían si se aplicara en España

Austria aplica desde 2011 un sistema que solo permite una subida diaria del precio del combustible, aunque las bajadas pueden hacerse en cualquier momento. Con la guerra de Irán, el país ha endurecido la norma y limita las subidas a 3 por semana. El objetivo es evitar cambios constantes y dar previsibilidad al consumidor. Alemania estudia copiar el modelo ante sus 22 variaciones diarias por gasolinera. En España podría aplicarse, aunque solo fuera para ordenar el mercado y reduciría la opacidad, ya que se mantendrían los impuestos

| etiquetas: austria , precio , gasolina , combustible
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2 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Aquí tenemos a la derecha patriota votando en contra
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#2 encurtido
Lo he leído creyendo haber encontrado el Santo Grial de los precios pero según dice tendría poca o ninguna influencia, ya que normalmente se cambian sólo 1-2 veces al día.
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menéame