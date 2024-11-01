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Austeridad vs. políticas expansivas: comienza la gran batalla entre norte y sur para los presupuestos de la UE

Alemania, Países Bajos, Dinamarca o, entre otros, Finlandia son partidarios de una estricta austeridad económica.

| etiquetas: austeridad , expansión , presupuestos
4 1 0 K 54 Economía
4 comentarios
4 1 0 K 54 Economía
fofito #1 fofito *
Esta me la sé...los frugales lo son en todo menos en aumentar el gasto militar.
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bicha #2 bicha
Austeridad pero lo primero que ha hecho el Gobierno Finlandés es bajarle los impuestos a los ricos. Porque la economía finlandesa necesita más idiotas invirtiendo en bitcoins que es lo que la acitva según ellos.
2 K 22
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Aquí se ve el gran error de la UE, en el pasado los países del sur de Europa sufrieron la austeridad, como tenían menos peso económico y población, pero ahora el norte está desbocado de gasto, sus economías no marchan, la UE es la unión de países demasiado diferentes, con ciclos económicos incompatibles, la unión monetaria es un gran error, han desposeído a los países de su hegemonía económica y ahora van todos unidos, y eso los hace más frágiles ante las crisis, lo que puede beneficiar a unos…   » ver todo el comentario
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#4 chavi
Falso. Alemania es partidaria de subir mucho el gasto..... militar
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menéame