El aumento de conflictos en el mundo incrementa el beneficio de EEUU, Francia y Alemania por la venta de armas | Internacional

Estados Unidos copa ahora mismo el 42% del mercado de venta de armamento mundial con ese aumento en los últimos cinco años. Francia es el segundo proveedor mundial y registra un aumento en ese período del 21% y su peso porcentual en el comercio global roza el 10%. Alemania, China, Italia o Israel también han aumentado sus ventas; muy notable el incremento porcentual en el caso de de Italia, de un 157%.