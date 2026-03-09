edición general
El aumento de conflictos en el mundo incrementa el beneficio de EEUU, Francia y Alemania por la venta de armas | Internacional

Estados Unidos copa ahora mismo el 42% del mercado de venta de armamento mundial con ese aumento en los últimos cinco años. Francia es el segundo proveedor mundial y registra un aumento en ese período del 21% y su peso porcentual en el comercio global roza el 10%. Alemania, China, Italia o Israel también han aumentado sus ventas; muy notable el incremento porcentual en el caso de de Italia, de un 157%.

efectogamonal #1 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
#2 hokkien *
#1 Rheinmetal, MTU Aero Engines, Safran y Thales deben estar frotandose las manos a contratos
calde #4 calde *
Y falta añadir otros beneficios muy importantes:

- ganar el control de gran parte de la producción petrolífera, que sean empresas estadounidenses las que lo exporten y que el comercio sea en dólares

- el poder que gana EEUU porque el resto le teman y hasta aplaudan los aranceles o rían sus faltas de respeto públicas.

EEUU gasta muchísimo en ejército. No tienen dinero para seguros médicos, pero sí para tener el ejército más caro con diferencia. Y si gastas tanto, tienes que justificarlo, rentabilizarlo.

El resultado es obvio: causan buena parte de los conflictos que hay en el mundo.
Alakrán_ #3 Alakrán_
Habrá que hacer balance, lo que entra por lo que sale. Igual de esa lista de beneficiados se queda solo EEUU.
