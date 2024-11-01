Aumento de casos de Covid-19 en España: ¿Por qué están subiendo los contagios y qué síntomas se presentan?

Los expertos aseguran que el Covid-19 está presente de forma casi endémica en la población española. Según los últimos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la incidencia ha aumentado de forma progresiva desde el verano. Los síntomas son similares a los de las olas anteriores: Fiebre y escalofríos, Tos persistente, Fatiga y cansancio extremo, Dolor de garganta, Congestión nasal, Dolor de cabeza, Pérdida del sentido del gusto o del olfato. Pudiendo ser más leves que en olas anteriores.