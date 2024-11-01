edición general
8 meneos
10 clics
Aumentan a más de 300 los muertos por la ola de bombardeos lanzada el miércoles por Israel en Líbano

Aumentan a más de 300 los muertos por la ola de bombardeos lanzada el miércoles por Israel en Líbano

El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado este jueves a más de 300 los muertos y 1.100 los heridos por...

| etiquetas: israel , líbano
6 2 4 K 36 actualidad
3 comentarios
6 2 4 K 36 actualidad
YeahYa #3 YeahYa *
#2 Gracias!

Joder, ya no puedo borrar, así que tumbadla con libertad.
1 K 36
A.more #1 A.more
Quien va a parar a estos asesinos?
0 K 8

menéame