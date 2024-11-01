Aumentan a más de 200 los muertos por los bombardeos de Israel contra Líbano

El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un comunicado que "el balance de la agresión ha ascendido a 217 mártires y 798 heridos". Según las cifras de la organización, 300.000 personas ya han sido desplazadas tras las órdenes de evacuación masiva emitidas por Israel y el número total podría superar el millón. "Más de 95.000 personas se encuentran actualmente alojadas en refugios colectivos, muchos de ellos escuelas públicas reconvertidas en alojamientos de emergencia improvisados", ha hecho saber la ONG en un coumunicado. Además...