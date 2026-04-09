Aumentan las compras de inmuebles en España por parte de estadounidenses, que buscan viviendas de lujo [ENG]

Las compras de viviendas en España por parte de ciudadanos estadounidenses aumentaron un 3 % el año pasado, a pesar de que el total de compras extranjeras descendió; los agentes inmobiliarios señalan la preocupación por las políticas del presidente Donald Trump como una de las razones que explican el aumento de la demanda estadounidense. En un mercado dominado durante mucho tiempo por británicos y europeos del norte que buscaban refugio de los climas más rigurosos en las soleadas playas y llanuras de España, los compradores de Estados Unidos...