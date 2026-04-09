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Aumentan las compras de inmuebles en España por parte de estadounidenses, que buscan viviendas de lujo [ENG]

Las compras de viviendas en España por parte de ciudadanos estadounidenses aumentaron un 3 % el año pasado, a pesar de que el total de compras extranjeras descendió; los agentes inmobiliarios señalan la preocupación por las políticas del presidente Donald Trump como una de las razones que explican el aumento de la demanda estadounidense. En un mercado dominado durante mucho tiempo por británicos y europeos del norte que buscaban refugio de los climas más rigurosos en las soleadas playas y llanuras de España, los compradores de Estados Unidos...

| etiquetas: compra , inmuebles , españa , eeuu , viviendas , lujo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
kosako #1 kosako
Ojalá venga el ICE y se los lleve de vuelta
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 espero que no traigan los tiroteos a las escuelas, creo que por EEUU son muy comunes
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Dragstat #2 Dragstat
Un país de 350 millones de habitantes con poder adquisitivo mucho más alto que el español. Como se generalice los españoles que no tengan vivienda que vayan pensando a donde emigran para buscarla.
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Gry #9 Gry *
Vamos a tener que hacer como los EEUU y poner un formulario a la entrada:

- "Ha colaborado, ayudado, sido cómplice o conspirado con alguien que haya cometido crímenes contra la humanidad"

- "Ha colaborado, ayudado, sido cómplice o conspirado con alguien que haya cometido crímenes de guerra"
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ContracomunistaCaudillo #4 ContracomunistaCaudillo
Cuando fui a visitar a mi familia a Valencia, al llegar al aerupuerto vi a dos familias yankis, con 50 maletas, 3 hijos cada una, 2 perros, haciendo la mudanza entera. Estos son los que vienen a reemplazar a las familias españolas. Y no fue una excepcion, es algo que se está generalizando.
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Guanarteme #5 Guanarteme
Muchos se largan cuando ven que la mayoría de comercios cierran los domingos, que no les hablamos inglés siempre que lo necesitan o que no hay aparcamientos en cualquier sitio.

Lo malo es que las propiedades las siguen teniendo.
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#7 luckyy
Con tanta chusma se va a quedar un país de lo más lindo
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Ishkar #10 Ishkar
El visado de residencia por gastar 500k en inmuebles debería desaparecer, no sólo por los USAnos
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#6 Pepis *
Lo primero que enseñen sus móviles/redes sociales y si son MAGA, de vuelta a su agujero de mierda.
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Mesto #8 Mesto
Y esta es la España de Sánchez donde los jóvenes no tienen acceso a la vivienda y esta queda como artículo de lujo para millonarios extranjeros.

Disfruten lo votado.
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menéame