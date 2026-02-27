edición general
13 meneos
53 clics

Los audios del horror. Un comisario de la Policía investigado por acoso a una subordinada en la India: “¿Qué hago, te pego? A ver si con el ojo morado"

"Vas a pasarlo mal. Soy muy torcido" Este mando fue destituido de su puesto en la consejería de Interior en la embajada española en Nueva Delhi (India) en abril de 2025, donde estaba destinado desde 2021, pero el ministerio lo suspendió de empleo y sueldo tras recibir una denuncia en marzo de ese año por parte de su subordinada. “Me quedan ocho meses para putearte y eso se me da muy bien”, “yo soy muy retorcido. Mucho”, “te dejo como un trozo de carne, te reviento, ten cuidado”no vuelvas a tocarme los cojones”, “ Visible en smry.ai/

| etiquetas: policia , aviso , terror , mujer , comisario
10 3 1 K 126 actualidad
4 comentarios
10 3 1 K 126 actualidad
#4 Gilántropo
Otro caso aislado. Son sus costumbres. ¿Come jamón?, etc.
1 K 21
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
Por 8.000 euros mensuales se pasa por eso. Y ahora tendría que recibir más como indemnización.
0 K 14
Felón_Task #1 Felón_Task
Watchmen.
0 K 6
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
Vaya un entorno laboral más sano...
0 K 6

menéame