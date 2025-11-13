edición general
El audio en que la 'fontanera' del PSOE dice que controla a García Ortiz, "máximo jefe" de Fiscalía: "Sabrá lo que tiene que hacer"

Leire Díez telefoneó a Stampa tras su reunión presencial y volvió a reiterarle al fiscal su oferta de que éste regresase a Anticorrupción. Él grabó en secreto. Más información: www.elespanol.com/espana/tribunales/20251122/video-stampa-juez-leire-d

| etiquetas: leire díez , cloacas , psoe , fontanera , cerdán , álvaro garcia ortiz
11 comentarios
fofito #3 fofito
Yo tengo unas declaraciones en las que "alguien" declara tener controlada la Sala Segunda...
#6 OctavioPio
Leire, esa "simple militante" que "por una foto" la relacionan con Moncloa. O así nos lo presentaba Silvia desde la 1.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pues va cuadrando, con lo retarder que este tipeja...explica muchas cosas xD xD xD
pedrario #11 pedrario
#10 Eso por lo que tengo entendido está al alcance de todo el mundo, Google, Telefónica, Indra.....hacen cola en cada casa de ciudadanos particulares para hacerles software por valor de cientos de miles de euros.

¿A quién no le ha pasado? Tras llegarte la fortuna del príncipe nigeriano miras dentro del buzón y tienes varios USB de cada empresa del IBEX 35 con teras y teras de software gratuito.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El fatxerio haciéndose las víctimas.
#5 tromperri
Yo os grabo un audio diciendo que controlo a Perro Sánchez usando la fuerza cuando queráis. Otra cosa es que sea cierto.
#7 poxemita
#5 vale, pero antes tienes que trabajar en Correos (no como cartero) y en ENUSA.
pedrario #8 pedrario
#5 Si el audio lo haces consiguiendo reunirte con gente de relevancia a lo mejor hay quien te cree.

Prueba como ciudadano anónimo sin influencia de nada a intentar reunirte con los secretarios de la gente con la que se reunía esta, a ver si lo consigues.
denocinha #10 denocinha
#8 También puede aprovechar para que Google le haga un software
denocinha #9 denocinha
No hay pruebas. Además de que unos periodistas ya controlaban al FGE desde antes
Sinfonico #1 Sinfonico
El audio que no se puede escuchar
