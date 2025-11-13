·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8641
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
8214
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
5633
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
4587
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
4131
clics
Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo
más votadas
424
Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”
334
Las anomalías en la instrucción de la causa contra el fiscal general animan el recurso ante el Constitucional para anular la condena
426
Fallece una mujer en Marbella tras no poder acceder a un fármaco: el visado llegó cinco horas después de su muerte
292
La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia
472
Manuela Carmena, sobre la condena al fiscal general: "Se ha dado un premio al que miente y se castiga al que esclarece la verdad"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
17
clics
El audio en que la 'fontanera' del PSOE dice que controla a García Ortiz, "máximo jefe" de Fiscalía: "Sabrá lo que tiene que hacer"
Leire Díez telefoneó a Stampa tras su reunión presencial y volvió a reiterarle al fiscal su oferta de que éste regresase a Anticorrupción. Él grabó en secreto. Más información:
www.elespanol.com/espana/tribunales/20251122/video-stampa-juez-leire-d
|
etiquetas
:
leire díez
,
cloacas
,
psoe
,
fontanera
,
cerdán
,
álvaro garcia ortiz
9
1
0
K
107
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
107
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
fofito
Yo tengo unas declaraciones en las que "alguien" declara tener controlada la Sala Segunda...
4
K
48
#6
OctavioPio
Leire, esa "simple militante" que "por una foto" la relacionan con Moncloa. O así nos lo presentaba Silvia desde la 1.
3
K
42
#4
CharlesBrowson
pues va cuadrando, con lo retarder que este tipeja...explica muchas cosas
2
K
30
#11
pedrario
#10
Eso por lo que tengo entendido está al alcance de todo el mundo, Google, Telefónica, Indra.....hacen cola en cada casa de ciudadanos particulares para hacerles software por valor de cientos de miles de euros.
¿A quién no le ha pasado? Tras llegarte la fortuna del príncipe nigeriano miras dentro del buzón y tienes varios USB de cada empresa del IBEX 35 con teras y teras de software gratuito.
1
K
25
#2
HeilHynkel
El fatxerio haciéndose las víctimas.
0
K
20
#5
tromperri
Yo os grabo un audio diciendo que controlo a Perro Sánchez usando la fuerza cuando queráis. Otra cosa es que sea cierto.
1
K
17
#7
poxemita
#5
vale, pero antes tienes que trabajar en Correos (no como cartero) y en ENUSA.
3
K
47
#8
pedrario
#5
Si el audio lo haces consiguiendo reunirte con gente de relevancia a lo mejor hay quien te cree.
Prueba como ciudadano anónimo sin influencia de nada a intentar reunirte con los secretarios de la gente con la que se reunía esta, a ver si lo consigues.
2
K
36
#10
denocinha
#8
También puede aprovechar para que Google le haga un software
1
K
25
#9
denocinha
No hay pruebas. Además de que unos periodistas ya controlaban al FGE desde antes
0
K
13
#1
Sinfonico
El audio que no se puede escuchar
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿A quién no le ha pasado? Tras llegarte la fortuna del príncipe nigeriano miras dentro del buzón y tienes varios USB de cada empresa del IBEX 35 con teras y teras de software gratuito.
Prueba como ciudadano anónimo sin influencia de nada a intentar reunirte con los secretarios de la gente con la que se reunía esta, a ver si lo consigues.