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La Audiencia de Valencia reabre el caso de posibles abusos en un colegio del Opus Dei en Torrent

La Audiencia de Valencia reabre el caso de posibles abusos en un colegio del Opus Dei en Torrent

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el sobreseimiento de la causa abierta por presuntas agresiones sexuales a varios alumnos, de edades comprendidas entre los cuatro y siete años, de un colegio Fomento de la localidad de Torrent y ha ordenado seguir la investigación al apreciar indicios "plurales, concurrentes y claros" de posibles hechos delictivos.

| etiquetas: opus dei , torrent , abusos
7 3 0 K 109 religion
3 comentarios
7 3 0 K 109 religion
#2 marcotolo
otro caso aislado de posible pederastia,
de muy españoles, muy catolicos y de derechas
2 K 41
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
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se aprecia por este Tribunal que existen indicios plurales, concurrentes y claros del probable y cierto acaecimiento de los hechos denunciados", "Basta para apreciarlo solo con la constatación de la existencia de siete relatos verificados por niños muy pequeños, a sus padres, de forma separada, pero en fechas próxima entre sí, de hechos similares, susceptibles de ser, indiciariamente, subsumibles en delitos de agresión sexual a menores".

No me sorprende que cerraran el caso, me sorprende más que lo reabran.
1 K 33
EstilistaDeComadrejas #3 EstilistaDeComadrejas
El tema de los abusos en la iglesia es universal y nadie pilla el toro por los cuernos pese a que ya no es un secreto, es enfrentar un problema endémico de la iglesia católica que tendría que aceptar muchos errores vinculados a su pensamiento: homosexuales mal, sexo fuera del matrimonio mal, etc etc y no lo van a hacer porque cuestionaría toda su existencia, las contradicciones y mentiras son parte de la esencia de esa forma de pensamiento medieval, no van a cambiar por casos que aparezcan, asumámoslo, va en su ADN
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menéame