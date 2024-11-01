La Audiencia de Valencia reabre el caso de posibles abusos en un colegio del Opus Dei en Torrent

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el sobreseimiento de la causa abierta por presuntas agresiones sexuales a varios alumnos, de edades comprendidas entre los cuatro y siete años, de un colegio Fomento de la localidad de Torrent y ha ordenado seguir la investigación al apreciar indicios "plurales, concurrentes y claros" de posibles hechos delictivos.
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de muy españoles, muy catolicos y de derechas
se aprecia por este Tribunal que existen indicios plurales, concurrentes y claros del probable y cierto acaecimiento de los hechos denunciados", "Basta para apreciarlo solo con la constatación de la existencia de siete relatos verificados por niños muy pequeños, a sus padres, de forma separada, pero en fechas próxima entre sí, de hechos similares, susceptibles de ser, indiciariamente, subsumibles en delitos de agresión sexual a menores".
No me sorprende que cerraran el caso, me sorprende más que lo reabran.