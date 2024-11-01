La Audiencia de Valencia reabre el caso de posibles abusos en un colegio del Opus Dei en Torrent

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el sobreseimiento de la causa abierta por presuntas agresiones sexuales a varios alumnos, de edades comprendidas entre los cuatro y siete años, de un colegio Fomento de la localidad de Torrent y ha ordenado seguir la investigación al apreciar indicios "plurales, concurrentes y claros" de posibles hechos delictivos.