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La Audiencia de Navarra vuelve a dar la razón a Robe contra Live Nation por la gira de despedida de Extremoduro

La Audiencia de Navarra vuelve a dar la razón a Robe contra Live Nation por la gira de despedida de Extremoduro

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado la victoria judicial de Roberto Iniesta, líder de Extremoduro, en el litigio que le enfrentaba a la promotora Live Nation España por la frustrada gira de despedida del grupo. La sentencia, dictada el 11 de marzo de 2026, desestima el recurso de la multinacional y ratifica íntegramente el fallo previo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona, que ya dio la razón al músico en noviembre de 2023. El origen del procedimiento se encuentra en la demanda presentada por Live Nation, que ...

| etiquetas: audiencia de navarra , robe , live nation , gira de despedida , extremoduro
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5 comentarios
6 2 1 K 63 cultura
#1 Tensk
El Robe Campeador, imagino.
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devilinside #2 devilinside
#1 La empresa del Robe, pero los de Live Nation le echaban la mierda a él
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#3 Tensk
#2 Digo lo de Robe Campeador por ganar una batalla después de muerto, nada más.
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devilinside #4 devilinside
#3 Ya, lo entendí. Un pésimo titular. La Edad de Oro del periodismo ataca de nuevo
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#5 Borgiano
No C B
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menéame