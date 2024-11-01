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La Audiencia Nacional ordena a Pedraz investigar el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán de la brigada política del PP

La Audiencia Nacional ordena a Pedraz investigar el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán de la brigada política del PP

La maniobra policial para atribuir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, la venta de 40 kilos de cocaína en 2016 será finalmente investigada por la Audiencia Nacional. Pese a los indicios acumulados en la causa abierta por la guerra sucia a Podemos durante el Gobierno de Rajoy, el juez Santiago Pedraz no apreció delito. Ahora, la instancia superior corrige al instructor y ordena que Urbán pase a tener la condición de perjudicado, así como indagar en el montaje de la cocaína que orquestó la brigada política del PP dentro de su ofensiva para que..

| etiquetas: podemos , cloacas , miguel urbán , pp
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4 comentarios
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Alegremensajero #2 Alegremensajero
No sé en qué clase de mundo para un juez no es delito que la policía se invente que te han incautado 40 kilos del farlopa y que traficas con ella.
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Sergio_ftv #3 Sergio_ftv *
A ver, el Gobierno monta una operación falsa en base a 40 kg de cocaína y el juez amigo de la organización no ve delito alguno. Es decir, un extremo centrista nos mete a cualquiera de nosoteos droga en nuestra casa y tenemos altísimas probabilidades de acabar en la cárcel a pesar de ser inocentes y todo ello por motívos politícos gracias a un juez de la organización, y de estos hay más de uno, dos, tres, etc.
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ipanies #4 ipanies
El PP debería estar ilegalizado y todos los que han maniobrado claramente para proteger la organización delictiva inhabilitados y que se busquen un trabajo decente!!
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#1 Alcalino
Igualito que con peinado.

Como se nota la "neutralidad" de los jueces
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menéame