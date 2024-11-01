La Audiencia condena a 4 años a Daniel Alberto Rivera y absuelve a un sindicalista por el ERE de Fertiberia

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años y un día de prisión al ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y a indemnizar a la Junta con 682.598,50 euros, en relación con la pieza separada en la que se han enjuiciado las ayudas que por importe de 9,7 millones fueron concedidas a la empresa Fertiberia, mientras que ha absuelto al sindicalista de CCOO Juan Antonio Florido, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de prisión.