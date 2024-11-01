La Audiencia de Cantabria condena a diez años de prisión a dos hombres que agredieron sexualmente durante meses a un menor de catorce años

El chico fue declarado en situación de desamparo meses después de estos hechos y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales asumió su tutela urgente. Pasaron a mantener relaciones sexuales con acceso carnal consistentes en penetraciones anales del menor a los dos procesados, así como felaciones de los procesados hacia el menor. La víctima, ya mayor de edad, manifestó en el juicio que lo hizo por voluntad propia, pero siendo menor el consentimiento es irrelevante.