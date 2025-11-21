edición general
7 meneos
28 clics
Audax, Prosolia o Grenergy, ejemplos de cómo salvarse de la 'canibalización' de la fotovoltaica con crecimiento de dos dígitos

Audax, Prosolia o Grenergy, ejemplos de cómo salvarse de la 'canibalización' de la fotovoltaica con crecimiento de dos dígitos

La entrada masiva de nuevos proyectos solares está 'canibalizando' los precios en las horas centrales del día y la saturación de determinados nudos de la red eléctrica a numerosos promotores pequeños y medianos a situaciones de inviabilidad económica, con refinanciaciones forzadas, ventas aceleradas o bancarrota. Sin embargo, hay empresas del sector que no sólo no lo están viviendo como un drama sino que se han reinventado e, incluso, esperan crecimientos de dos dígitos. Son empresas como Audax Energy, Prosolia Energy o Grenergy, entre otros.

| etiquetas: audax , josé elías , prosolia , grenergy , fotovoltaica , solar , caníbal
5 2 0 K 66 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 66 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Lo que pasa cuando dejas la generación de energía en manos de botarates con ánimo de lucro, es decir en manos Privadas, en vez de ocuparse de ello el Estado como debería ser su obligación.
1 K 31
Vilkarmer #2 Vilkarmer *
#1 Dale una vuelta.

Manos privadas es cualquier persona intentando ahorrarse unos euros. Te vas al Leroy Merlin, inviertes 600€ en paneles y a bajar la factura. A todos el mundo le interesa.

El estado ya ha demostrado en España en 25 años de prohibición que quiere reventar al ciudadano con facturas máximas.
Es sencillo, el estado, PP-Psoe-Ciu-Pnv-Podemos-Vox, no quieren que se abarate la factura del gas y la luz porque son directamente menos impuestos para sus nóminas y presupuestos.
0 K 6
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Manos privadas es el desastre generativo que ves ahora: centrales viejas en unos sitios, de tecnologías carpetovetónicas en otros, ahora llegan "las renovables" y entran cincuenta mil paletos de pueblo a jugar al Monopoly con sus plantaciones fotovoltaicas que a saber eso el.mantenimiento que lleva y cómo tira y quién lo controla.

Todos chupando subvenciones, o sea cogiendo dinero de mis bolsillos, para ganar dinero ellos. Ineficiencias por todas partes, unas contabilidades que no…   » ver todo el comentario
0 K 19

menéame