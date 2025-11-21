Audax, Prosolia o Grenergy, ejemplos de cómo salvarse de la 'canibalización' de la fotovoltaica con crecimiento de dos dígitos

La entrada masiva de nuevos proyectos solares está 'canibalizando' los precios en las horas centrales del día y la saturación de determinados nudos de la red eléctrica a numerosos promotores pequeños y medianos a situaciones de inviabilidad económica, con refinanciaciones forzadas, ventas aceleradas o bancarrota. Sin embargo, hay empresas del sector que no sólo no lo están viviendo como un drama sino que se han reinventado e, incluso, esperan crecimientos de dos dígitos. Son empresas como Audax Energy, Prosolia Energy o Grenergy, entre otros.