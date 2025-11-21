Audax, Prosolia o Grenergy, ejemplos de cómo salvarse de la 'canibalización' de la fotovoltaica con crecimiento de dos dígitos

La entrada masiva de nuevos proyectos solares está 'canibalizando' los precios en las horas centrales del día y la saturación de determinados nudos de la red eléctrica a numerosos promotores pequeños y medianos a situaciones de inviabilidad económica, con refinanciaciones forzadas, ventas aceleradas o bancarrota. Sin embargo, hay empresas del sector que no sólo no lo están viviendo como un drama sino que se han reinventado e, incluso, esperan crecimientos de dos dígitos. Son empresas como Audax Energy, Prosolia Energy o Grenergy, entre otros.
| etiquetas: audax , josé elías , prosolia , grenergy , fotovoltaica , solar , caníbal
Manos privadas es cualquier persona intentando ahorrarse unos euros. Te vas al Leroy Merlin, inviertes 600€ en paneles y a bajar la factura. A todos el mundo le interesa.
El estado ya ha demostrado en España en 25 años de prohibición que quiere reventar al ciudadano con facturas máximas.
Es sencillo, el estado, PP-Psoe-Ciu-Pnv-Podemos-Vox, no quieren que se abarate la factura del gas y la luz porque son directamente menos impuestos para sus nóminas y presupuestos.
Todos chupando subvenciones, o sea cogiendo dinero de mis bolsillos, para ganar dinero ellos. Ineficiencias por todas partes, unas contabilidades que no… » ver todo el comentario