Atraídos por la oscuridad: ¿por qué nos encantan los villanos de la ficción?

En nuestra infancia, los adultos nos relataban historias inspiradoras sobre héroes. Eran cuentos con intención moralizante que buscaban enseñarnos cómo lidiar con problemas, cómo enfrentar nuestros miedos o cómo relacionarnos con otros. A menudo seguimos evocando estas historias, oídas en el regazo de nuestros padres o abuelos, con cierta aura nostálgica. Ya de mayores, el cine y la literatura toman el relevo de nuestros allegados para avivar la épica de la que disfrutamos en la niñez. Muchas veces, por qué no decirlo, de forma algo maniquea.
| etiquetas: villanos , atracción , ficción
Eso si es nihilismo y lo demas son webadas
La mejor frase que le he leído
Ahora, en la adultez, aun me gustan varios villanos (adam soong, magneto, Q, Palpatine)
Te imaginas lo que harian en el bloque colonizador (donde los villanos mainstream operan)?