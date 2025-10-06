edición general
Atleta salta entre dos camiones Scania sin conductores

Atleta salta entre dos camiones Scania sin conductores  

El desafío planteado por Red Bull tenía una sola consigna: que dos camiones autónomos con siders abiertos avanzaran uno hacia el otro en sincronía absoluta, generando una abertura diminuta y fugaz. Esa ventana duraba menos de un segundo, literalmente lo mismo que un suspiro, y por allí debía volar Matt Jones, reconocido atleta de mountain bike, para completar un salto tan técnico como arriesgado.

