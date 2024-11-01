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El atleta español Manuel Alonso bate el record del mundo de 800m y 1500m

El atleta español Manuel Alonso bate el record del mundo de 800m y 1500m

El atleta español se ha proclamado doble campeón de Europa en el Campeonato Master de Torun, donde además ha batido dos récords del mundo en las pruebas de 800 y 1.500 metros. Con un tiempo de 3:34.22 en 800 metros, Alonso no solo se colgó el oro, sino que superó la anterior mejor marca mundial. Y después volvió a hacerlo en los 1.500 metros con un registro de 7:00.81, firmando otra carrera histórica.

| etiquetas: atletismo , record , mundo
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3 comentarios
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Moderdonia #2 Moderdonia *
La frase "estoy sola en casa" ha batido más records de atletismo que en todas las Olimpiadas juntas.
1 K 20
#3 Grahml *
Los 1500 los hizo a mejor ritmo que los 800.

No está nada mal para tener 90 años

o_o

Nota para #0, aconsejable poner el titular original para evitar negativos:

Manuel Alonso conquista Europa con 90 años batiendo el récord del mundo de atletismo en 800m y 1.500m: "Me da ganas de vivir"
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oscarius #1 oscarius
Joer! cómo sube la gente joven hoy en día!
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menéame