El atleta español Manuel Alonso bate el record del mundo de 800m y 1500m

El atleta español se ha proclamado doble campeón de Europa en el Campeonato Master de Torun, donde además ha batido dos récords del mundo en las pruebas de 800 y 1.500 metros. Con un tiempo de 3:34.22 en 800 metros, Alonso no solo se colgó el oro, sino que superó la anterior mejor marca mundial. Y después volvió a hacerlo en los 1.500 metros con un registro de 7:00.81, firmando otra carrera histórica.