Atentan en Rusia contra el general Vladimir Alekseyev, alto mando de los servicios de inteligencia

Un general ruso de alto rango y funcionario de los servicios de inteligencia militar ha recibido varios disparos por parte de un hombre armado no identificado en Moscú este viernes. El teniente general Vladímir Alekseyev fue trasladado inmediatamente al hospital tras el ataque en un edificio residencial de la periferia noroeste de la capital. Según los informes, el agresor huyó del lugar.