Atentan en Rusia contra el general Vladimir Alekseyev, alto mando de los servicios de inteligencia

Un general ruso de alto rango y funcionario de los servicios de inteligencia militar ha recibido varios disparos por parte de un hombre armado no identificado en Moscú este viernes. El teniente general Vladímir Alekseyev fue trasladado inmediatamente al hospital tras el ataque en un edificio residencial de la periferia noroeste de la capital. Según los informes, el agresor huyó del lugar.

5 comentarios
Andreham #2 Andreham
A ver si la palma y empiezan a tener miedo en la retaguardia.
jm22381 #5 jm22381
El teniente general Vladimir Alekseyev, primer subjefe del GRU, asesinado a tiros en Moscú esta mañana, fue el principal negociador ruso durante la evacuación de Azovstal en 2022. A pesar de firmar documentos que garantizaban el trato humano a los prisioneros de guerra ucranianos en virtud de la Convención de Ginebra, los defensores de Azovstal sufrieron tortura sistemática y hambruna.
HUR identifica a Alekseyev como figura clave responsable de los ataques contra objetivos civiles y de la orquestación del referéndum simulado en la región de Jersón. Durante las negociaciones en Mariupol, la parte ucraniana también entregó a Alekseyev tres prisioneros de guerra rusos, quienes recibieron atención médica y alimentos.
nemeame #1 nemeame
Sus servicios muy inteligentes no han sido
cosmonauta #4 cosmonauta *
¡Que lástima!
Rogue #3 Rogue
Un Vladimir y a dormir
