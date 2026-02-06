Atentan en Rusia contra el general Vladimir Alekseyev, alto mando de los servicios de inteligencia

Un general ruso de alto rango y funcionario de los servicios de inteligencia militar ha recibido varios disparos por parte de un hombre armado no identificado en Moscú este viernes. El teniente general Vladímir Alekseyev fue trasladado inmediatamente al hospital tras el ataque en un edificio residencial de la periferia noroeste de la capital. Según los informes, el agresor huyó del lugar.
| etiquetas: rusia , atentado , general
HUR identifica a Alekseyev como figura clave responsable de los ataques contra objetivos civiles y de la orquestación del referéndum simulado en la región de Jersón. Durante las negociaciones en Mariupol, la parte ucraniana también entregó a Alekseyev tres prisioneros de guerra rusos, quienes recibieron atención médica y alimentos.