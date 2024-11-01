La Doctrina Dahiya es una estrategia para causar tanto sufrimiento a la población civil —ya sea en Gaza, Líbano, Siria o Irán— que los gobiernos o grupos hostiles, como Hezbolá, se vean obligados a plegarse a su voluntad. El presidente de Israel, Isaac Herzog, que fue recibido calurosamente por Australia el mes pasado, vive y respira esta doctrina: para él, no hay inocentes en Gaza. Seamos sinceros: esto sigue muy de cerca la tradición del bombardeo nazi de Guernica en España en 1937, en el que los objetivos eran civiles. Entonces fue un...
Qué hacemos nosotros metidos en una alianza con estos psicópatas???
Cuaderno escolar de historia. Siglo XXX. Resumiendo el comienzo del XXI.
One week into the US-Israel war on Iran, more than 1,300 Iranians have been killed, with children accounting for 30% of the dead.
US–Israeli strikes hit civilian sites, including at least 20 schools and 10 hospitals, according to UNICEF. Al Jazeera's Fintan Monaghan reports.
x.com/AJEnglish/status/2030433320933400624
En realidad, al ser más pequeños, pesan menos y, además, el cuerpo dentro tampoco es tan pesado.
Otra cosa sería que, al ser más cortos, se tengan que llevar entre dos personas y no entre cuatro, y entonces el reparto de pesos puede hacerlos más pesados para las personas que los cargan.
Nota, me cago en Israel, en EEUU, y en la puta IA que ha marcado un colegio de niñas como objetivo militar... me cago con diarea apestosa y colerica.
Juer, "la culpa es del informático" 2.0
La puta IA dice que eres un embustero.