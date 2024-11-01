Los ataques israelíes continúan en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego mientras el número de muertos asciende a 67.200 [ENG]

Aviones de guerra y artillería israelíes continuaron bombardeando varias zonas del enclave, en particular los barrios de Tel al-Hawa y Sabra. Se reportaron intensos y continuos tiroteos en Gaza, según testigos. Hubo civiles heridos sin que aún se disponga de información sobre el número de víctimas. Un comunicado del Ministerio de Salud indicó que 11 cuerpos, incluyendo uno recuperado de los escombros, fueron trasladados a hospitales en las últimas 24 horas, mientras que 49 personas resultaron heridas, lo que eleva el número de heridos a 169.890