Los ataques israelíes continúan en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego mientras el número de muertos asciende a 67.200 [ENG]

Aviones de guerra y artillería israelíes continuaron bombardeando varias zonas del enclave, en particular los barrios de Tel al-Hawa y Sabra. Se reportaron intensos y continuos tiroteos en Gaza, según testigos. Hubo civiles heridos sin que aún se disponga de información sobre el número de víctimas. Un comunicado del Ministerio de Salud indicó que 11 cuerpos, incluyendo uno recuperado de los escombros, fueron trasladados a hospitales en las últimas 24 horas, mientras que 49 personas resultaron heridas, lo que eleva el número de heridos a 169.890

etiquetas: genocidio de gaza , alto el fuego , ciudad de gaza , víctimas civiles
comentarios
capitan__nemo
Solo muertos directos. Muertos indirectos entre 200.000 y 1.000.000
Bebes, niños, mujeres, civiles, ...
Ze7eN
67.200 muertos, no me hagas reír. Todos sabemos que ahí falta un cero.
#5 Ricochet
#4 No, verdaderamente faltan 2.
XtrMnIO
Un sionista nunca será de fiar.
#6 omega7767
#2 ni de un presidente americano
#3 Jodere
Hay algunos datos por internet que dicen que son hasta tres veces mas los muertos.
#1 roca
Vamos a aniquilarlos a todos antes de que acabe el partido
