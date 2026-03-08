·
Ataques a escuelas y hospitales y órdenes de desalojo: EE UU e Israel vulneran en Irán el derecho humanitario
[Visible en modo lectura]
El número creciente de víctimas civiles y los métodos bélicos de los dos países recuerdan a los aplicados en Gaza, aunque a una escala mucho menor.
etiquetas
:
irán
eeuu
israel
actualidad
#1
JackNorte
Que raro que los genocidas sigan comportandose como genocidas , mas aun cuando les es rentable y consiguen sus objetivos.
Quien iba a pensar que saltarse todos el derecho internacional y los derechos humanos iban a ser mas efectivos y genocidas en una guerra.
Aun les daremos una palmadita en la espalda o les felicitaremos.
XtrMnIO
El Eje GringoSionista jamás ha respetado el derecho humanitario.
makinavaja
Como han hecho toda la vida....
Falk
Mucha "diplomacia y acuerdos" pero luego a la hora de la verdad 0 sanciones ni repercusión alguna cuando se incumple.
