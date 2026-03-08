edición general
12 meneos
11 clics
Ataques a escuelas y hospitales y órdenes de desalojo: EE UU e Israel vulneran en Irán el derecho humanitario

Ataques a escuelas y hospitales y órdenes de desalojo: EE UU e Israel vulneran en Irán el derecho humanitario

[Visible en modo lectura] El número creciente de víctimas civiles y los métodos bélicos de los dos países recuerdan a los aplicados en Gaza, aunque a una escala mucho menor.

| etiquetas: irán , eeuu , israel
10 2 0 K 124 actualidad
4 comentarios
10 2 0 K 124 actualidad
JackNorte #1 JackNorte *
Que raro que los genocidas sigan comportandose como genocidas , mas aun cuando les es rentable y consiguen sus objetivos.
Quien iba a pensar que saltarse todos el derecho internacional y los derechos humanos iban a ser mas efectivos y genocidas en una guerra.
Aun les daremos una palmadita en la espalda o les felicitaremos.
1 K 25
XtrMnIO #2 XtrMnIO
El Eje GringoSionista jamás ha respetado el derecho humanitario.
1 K 24
makinavaja #3 makinavaja
Como han hecho toda la vida....
0 K 12
Falk #4 Falk
Mucha "diplomacia y acuerdos" pero luego a la hora de la verdad 0 sanciones ni repercusión alguna cuando se incumple.
0 K 7

menéame