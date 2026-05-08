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Ataque a machetazos en Chamberí acaba con un brazo semiamputado

Un joven nicaragüense de 19 años fue detenido acusado de intentar asesinar a machetazos al ex novio de su tía, un colombiano de 28 años.

| etiquetas: madrid , machetazos
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25 comentarios
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ElBeaver #4 ElBeaver
Aguardo una expulsión inmediata.
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Pertinax #9 Pertinax
#4 ¿Eres consciente de lo que eso implica para nuestras pensiones?
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ElBeaver #13 ElBeaver
#9 Hay miles de personas con mejores valores que podrían sustituirlo. Lo último que debería hacer el Estado es malgastar dinero manteniéndolo en una cárcel española; lo mejor sería enviarlo a Nicaragua para que allí le apliquen mano dura.
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#19 colemur
#9 Ya está el típico que se dedica a meter bulos y a malmeter.
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Cuñado #12 Cuñado
#4 Afortunadamente no será así. Lo juzgarán y, si es culpable, comerá la cárcel que merece alguien que anda a machetazos por la vida. No se irá de rositas a pegar machetazos a otro sitio.
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ElBeaver #15 ElBeaver
#12 Solo quiero que no se gaste ni un euro más de lo necesario; que se le expulse o se le encarcele en Nicaragua o Colombia.
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Cuñado #23 Cuñado *
#15 Sería un mundo maravilloso aquel en el que los criminales en vez de ir a la cárcel pudiesen ir matando a gente por ahí con el único riesgo de la expulsión :shit: Por no gastar euricos, eso sí.

Vendrían todos los sicarios del mundo a practicar a España.
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ElBeaver #25 ElBeaver
#23 el nombre es muy adecuado
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SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones
#4 A ver qué dice el VAR.
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#18 colemur
#4 Sí, hombre, que va a haber una ley para que alguien que se quiera ahorrar el billete de avión a su país pueda cometer un crimen y se lo den gratis.

Algunos decís unas cosas que da la impresión de que no pensáis nada o no queréis parar un minuto a pensarlo.

Válgame el cielo, lo que se encuentra uno por estos lares.
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ElBeaver #22 ElBeaver
#18 Algunos solo leéis hasta la mitad del texto.
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#5 IsraelEstadoGenocida
Está la cosa colgando de un hilo
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Dramaba #10 Dramaba
Estos temas hay que cortarlos por lo sano...
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earthboy #1 earthboy *
Pues menuda tarde...
.  media
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elTieso #6 elTieso
¿Son sus costumbres? :roll:
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Chepacoletariado #14 Chepacoletariado
#6 ¿Y hay que respetarlas?
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#21 colemur
#14 Eso solo lo dice la extrema derecha, que como todos sabemos son la gentuza peor y más falsa que uno se pueda encontrar.
Por favor, no vengáis aquí a generar odio.
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Esfingo #2 Esfingo
El día a día en los ochenta, ¿o no era así?
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perrico #3 perrico
#2 A machetazos no.
Navajas de mariposa y jeringuillas.
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woody_alien #7 woody_alien
#3 Y cadenas, y puños merikanos.

Si te vienen a machetazos díselo con flores y contraataca a macetazos.
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#8 Nusku *
#2 Antes, a un tío lo apuñalaban por un pico de caballo o lo pinchaban con una jeringuilla infectada y como mucho, salía en un breve de la revista El Caso o en la página 14 del periódico local.
No se enteraba ni el tato!

En los 80, pasear por según qué descampados o salir del metro en ciertos barrios a partir de las 20:00 era jugar a la ruleta rusa, y ya no te digo lo de las jeringuillas ensangrentadas en la arena de los parques infantiles.
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Chepacoletariado #11 Chepacoletariado
Bonito país nos estás dejando Sanxe
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#20 colemur
#11 Tú que sabrás, si seguro que no has pisado nuestro país en tu vida.
Ya se te ve en el nombre, que vienes aquí solo a generar odio.
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#17 Beltza01
Quién no tiene un machete de grandes dimensiones a mano?
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ElBeaver #24 ElBeaver *
#17 Es sumamente práctico para desbrozar; en Madrid, todo el mundo cuenta con uno. tambien los bates de beisbol
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menéame