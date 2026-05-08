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Ataque a machetazos en Chamberí acaba con un brazo semiamputado
Un joven nicaragüense de 19 años fue detenido acusado de intentar asesinar a machetazos al ex novio de su tía, un colombiano de 28 años.
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:
madrid
,
machetazos
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#4
ElBeaver
Aguardo una expulsión inmediata.
2
K
32
#9
Pertinax
#4
¿Eres consciente de lo que eso implica para nuestras pensiones?
2
K
16
#13
ElBeaver
#9
Hay miles de personas con mejores valores que podrían sustituirlo. Lo último que debería hacer el Estado es malgastar dinero manteniéndolo en una cárcel española; lo mejor sería enviarlo a Nicaragua para que allí le apliquen mano dura.
1
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#19
colemur
#9
Ya está el típico que se dedica a meter bulos y a malmeter.
0
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8
#12
Cuñado
#4
Afortunadamente no será así. Lo juzgarán y, si es culpable, comerá la cárcel que merece alguien que anda a machetazos por la vida. No se irá de rositas a pegar machetazos a otro sitio.
1
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17
#15
ElBeaver
#12
Solo quiero que no se gaste ni un euro más de lo necesario; que se le expulse o se le encarcele en Nicaragua o Colombia.
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7
#23
Cuñado
*
#15
Sería un mundo maravilloso aquel en el que los criminales en vez de ir a la cárcel pudiesen ir matando a gente por ahí con el único riesgo de la expulsión
Por no gastar euricos, eso sí.
Vendrían todos los sicarios del mundo a practicar a España.
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K
9
#25
ElBeaver
#23
el nombre es muy adecuado
0
K
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#16
SeñorPresunciones
#4
A ver qué dice el VAR.
0
K
14
#18
colemur
#4
Sí, hombre, que va a haber una ley para que alguien que se quiera ahorrar el billete de avión a su país pueda cometer un crimen y se lo den gratis.
Algunos decís unas cosas que da la impresión de que no pensáis nada o no queréis parar un minuto a pensarlo.
Válgame el cielo, lo que se encuentra uno por estos lares.
0
K
8
#22
ElBeaver
#18
Algunos solo leéis hasta la mitad del texto.
0
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7
#5
IsraelEstadoGenocida
Está la cosa colgando de un hilo
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13
#10
Dramaba
Estos temas hay que cortarlos por lo sano...
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12
#1
earthboy
*
Pues menuda tarde...
.
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10
#6
elTieso
¿Son sus costumbres?
2
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#14
Chepacoletariado
#6
¿Y hay que respetarlas?
0
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#21
colemur
#14
Eso solo lo dice la extrema derecha, que como todos sabemos son la gentuza peor y más falsa que uno se pueda encontrar.
Por favor, no vengáis aquí a generar odio.
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#2
Esfingo
El día a día en los ochenta, ¿o no era así?
2
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#3
perrico
#2
A machetazos no.
Navajas de mariposa y jeringuillas.
3
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38
#7
woody_alien
#3
Y cadenas, y puños merikanos.
Si te vienen a machetazos díselo con flores y contraataca a macetazos.
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28
#8
Nusku
*
#2
Antes, a un tío lo apuñalaban por un pico de caballo o lo pinchaban con una jeringuilla infectada y como mucho, salía en un breve de la revista El Caso o en la página 14 del periódico local.
No se enteraba ni el tato!
En los 80, pasear por según qué descampados o salir del metro en ciertos barrios a partir de las 20:00 era jugar a la ruleta rusa, y ya no te digo lo de las jeringuillas ensangrentadas en la arena de los parques infantiles.
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#11
Chepacoletariado
Bonito país nos estás dejando Sanxe
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#20
colemur
#11
Tú que sabrás, si seguro que no has pisado nuestro país en tu vida.
Ya se te ve en el nombre, que vienes aquí solo a generar odio.
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#17
Beltza01
Quién no tiene un machete de grandes dimensiones a mano?
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#24
ElBeaver
*
#17
Es sumamente práctico para desbrozar; en Madrid, todo el mundo cuenta con uno. tambien los bates de beisbol
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25
comentarios)
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Vendrían todos los sicarios del mundo a practicar a España.
Algunos decís unas cosas que da la impresión de que no pensáis nada o no queréis parar un minuto a pensarlo.
Válgame el cielo, lo que se encuentra uno por estos lares.
.
Por favor, no vengáis aquí a generar odio.
Navajas de mariposa y jeringuillas.
Si te vienen a machetazos díselo con flores y contraataca a macetazos.
No se enteraba ni el tato!
En los 80, pasear por según qué descampados o salir del metro en ciertos barrios a partir de las 20:00 era jugar a la ruleta rusa, y ya no te digo lo de las jeringuillas ensangrentadas en la arena de los parques infantiles.
Ya se te ve en el nombre, que vienes aquí solo a generar odio.