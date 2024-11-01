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Ataque israelí en Gaza deja víctimas mientras continúan detenciones en Cisjordania

Ataque israelí en Gaza deja víctimas mientras continúan detenciones en Cisjordania

Tres palestinos murieron y otros resultaron heridos este viernes por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes

| etiquetas: cisjordania , israel , fuerzas , ocupación , víctimas
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2 comentarios
8 1 0 K 103 actualidad
#1 harverto
En cualquier guerra, los contendientes siguen la lógica de minimizar los recursos del enemigo. A Israel sólo le interesa seguir con el genocidio.
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sotillo #2 sotillo
#1 Ya son los apestados del mundo, me pregunto ¿ Cuál es el siguiente escalón?!
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menéame