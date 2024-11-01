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Ataque israelí en Gaza deja víctimas mientras continúan detenciones en Cisjordania
Tres palestinos murieron y otros resultaron heridos este viernes por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes
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#1
harverto
En cualquier guerra, los contendientes siguen la lógica de minimizar los recursos del enemigo. A Israel sólo le interesa seguir con el
genocidio
.
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#2
sotillo
#1
Ya son los apestados del mundo, me pregunto ¿ Cuál es el siguiente escalón?!
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