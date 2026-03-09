edición general
64 meneos
450 clics
El ataque a Irán es inseparable de la cuestión palestina (Yakov Rabkin)

El ataque a Irán es inseparable de la cuestión palestina (Yakov Rabkin)

Muchos expertos, entre ellos altos mandos retirados estadounidenses y británicos, dudan de que Estados Unidos vaya a imponerse en Irán y prevén otra debacle. Puede que tengan razón o puede que no. Sin embargo, lo que le importa a Netanyahu no es el éxito del ejército estadounidense, sino la idea de que Irán se debilite, sea cual sea el resultado. Si esto no ocurriera, el Estado sionista —la «superesparta», como Netanyahu describió a Israel hace unos meses— es capaz de desatar una catástrofe sin precedentes usando sus armas nucleares, lo que...

| etiquetas: yakov rabkin , irán , israel , genocidio de gaza
44 20 1 K 428 politica
10 comentarios
44 20 1 K 428 politica
Comentarios destacados:      
#1 Alcalino *
Excelente articulo que va directo al origen de todos los problemas de oriente medio.

Creo que, pase lo que pase con esta guerra, el pueblo americano se va a hartar de Israel, se han roto muchos tabúes

Y cuando Israel se quede sin el primo de zumosol, solo le quedará el arma nuclear.

Y que nos digan que los iraníes son los malos, ya suena a chiste
11 K 132
ElBeaver #6 ElBeaver
#1 El régimen de los ayatolás son HDP, aunque lamentablemente no se aleja mucho de la norma en la región.
0 K 7
IkkiFenix #2 IkkiFenix
Si la apuesta de Israel fracasa, su cultura política cínica y egocéntrica sugiere que utilizaría armas nucleares en lugar de abandonar el sionismo y negociar una transformación política del régimen actual hacia un sistema más inclusivo. Décadas de instrumentalizar el Holocausto han convencido a la mayoría de los judíos israelíes de que solo «el Estado judío» puede garantizar su supervivencia. Israel preferiría destruir Irán, un país de 93 millones de habitantes, antes que aceptar la igualdad con los palestinos a los que ahora controla en Gaza y Cisjordania.

Están locos. El estado terrorista de Israel este es el autentico peligro en Oriente Medio y el mundo.
9 K 117
ElBeaver #7 ElBeaver
#2 Es más complicado que cuatro párrafos y se asemeja más a un círculo vicioso. Curiosamente, antes de Gaza, las cosas estaban regulares.
0 K 7
cocolisto #5 cocolisto
Si Estados Unidos cae en esta guerra, Israel caerá. Es indisociable un país de otro. El control sobre los países árabes se esfumaria y con él, todo el apoyo de estos regímenes al estado sionista, que están viendo que el interés oculto (ejem) de Israel es ocupar todo Oriente Medio, ellos incluidos.
2 K 47
#9 Lusco2 *
#5 No son muchos, creo que unos 8 millones de judíos, el resto árabes sionistas y otros como los kurdos que esperan su oportunidad de tener un estado nacional, nos los tendremos que comer y espero que no nos toquen muchos, que vienen tarados
0 K 7
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Los mejores análisis que leí/ví estos dias coinciden en un cosa, tras esta guerra van quedar en pié Irán e Israel, pero todos los países del golfo quedarán laminados, especialmente Arabia Saudí, y así Israel podrá crear su Gran Israel e Irán controlando el estrecho de Hormutz igual que Egipto controla el de Suez

Resumen, jodieron pero bien a las perro-monarquías
2 K 46
Supercinexin #8 Supercinexin
Irán sigue siendo el principal bastión de la resistencia a Israel. No solo condena el régimen de apartheid y el genocidio de Israel en Gaza, sino que también apoya a grupos de resistencia armada como Hezbolá y Hamás. Por el contrario, casi todos los gobiernos de la región solo se oponen declarativamente a la ocupación y la opresión de Palestina por parte de Israel mientras en la práctica colaboran.

Turquía es un importante punto de tránsito para el petróleo y el gas que se suministra a

…   » ver todo el comentario
2 K 46
#3 C.Nutrio
"Superesparta". Te tienes que reír (por no llorar).
1 K 27
Naiyeel #10 Naiyeel
Yo lo voy a simplificar un poco mas, USA esta en la RUINA y como siempre su solución a todos los problemas es LA GUERRA, intenta meter a los países del golfo en una guerra contra Irán, quitarse del medio y vender armas a todo el mundo.

Pero esta vez no será así.

No quieren guerra con Irán, así que queda expulsar a los americanos del golfo pérsico e intentar llegar a acuerdos con los países vecinos.

Sobre Israel... mejor no opino, por mi podrían irse a vivir a algún bonito lugar de USA, Y DEJAR DE UNA VEZ DE MATAR INOCENTES al mismo tiempo que joden la economía global.

Sigo sin entender cómo USA gasta TANTO PUTO DINERO, en Israel y en todas sus locuras.
0 K 9

menéame