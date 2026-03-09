El ataque a Irán es inseparable de la cuestión palestina (Yakov Rabkin)

Muchos expertos, entre ellos altos mandos retirados estadounidenses y británicos, dudan de que Estados Unidos vaya a imponerse en Irán y prevén otra debacle. Puede que tengan razón o puede que no. Sin embargo, lo que le importa a Netanyahu no es el éxito del ejército estadounidense, sino la idea de que Irán se debilite, sea cual sea el resultado. Si esto no ocurriera, el Estado sionista —la «superesparta», como Netanyahu describió a Israel hace unos meses— es capaz de desatar una catástrofe sin precedentes usando sus armas nucleares, lo que...
Creo que, pase lo que pase con esta guerra, el pueblo americano se va a hartar de Israel, se han roto muchos tabúes
Y cuando Israel se quede sin el primo de zumosol, solo le quedará el arma nuclear.
Y que nos digan que los iraníes son los malos, ya suena a chiste
Están locos. El estado terrorista de Israel este es el autentico peligro en Oriente Medio y el mundo.
Resumen, jodieron pero bien a las perro-monarquías
Turquía es un importante punto de tránsito para el petróleo y el gas que se suministra a
Pero esta vez no será así.
No quieren guerra con Irán, así que queda expulsar a los americanos del golfo pérsico e intentar llegar a acuerdos con los países vecinos.
Sobre Israel... mejor no opino, por mi podrían irse a vivir a algún bonito lugar de USA, Y DEJAR DE UNA VEZ DE MATAR INOCENTES al mismo tiempo que joden la economía global.
Sigo sin entender cómo USA gasta TANTO PUTO DINERO, en Israel y en todas sus locuras.