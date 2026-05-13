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Un atajo para viajar a Marte que no es ta

Un atajo para viajar a Marte que no es ta

Cada cierto tiempo, los medios nos regalan una de esas noticias espaciales que parecen sacadas de una película: «un científico descubre por accidente un atajo a Marte que podría reducir la duración del viaje a la mitad». Hablamos del artículo Using asteroid early orbital data for rapid Mars missions, del físico brasileño Marcelo de Oliveira Souza, de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro (UENF), y publicado en abril de este año en la revista Acta Astronautica. ¿Estamos ante una revolución?

| etiquetas: marte , atajo
5 2 0 K 89 ciencia
3 comentarios
5 2 0 K 89 ciencia
WcPC #1 WcPC
#0 Falta una L al final del titular.
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ccguy #2 ccguy
#1 pues ya no me deja editar
1 K 32
WcPC #3 WcPC
#2 Siento no haberme dado cuenta antes.
0 K 12

menéame