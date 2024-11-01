edición general
Asturias tiene la red eléctrica tan saturada que un fallo simple bastaría para poner en jaque el suministro este verano

El regulador confirma saturación total, riesgo en verano y ausencia de margen para nuevas industrias o renovables. Un error de planificación arrastrado desde 2007 y dos grandes electrointensivos han llevado la red al límite. Hace un año todo indicaba que Asturias iba a convertirse en el nuevo hub español de almacenamiento energético. Pero estos planes, que iban a ayudar a integrar renovables, aliviar la red y atraer industria, chocaron con la realidad. Hoy por hoy, el panorama es distinto. La región no solo ha paralizado nuevas instalaciones

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La región no solo ha paralizado nuevas instalaciones de almacenamiento, sino que un informe oficial acaba de confirmar un diagnóstico más preocupante: Asturias está saturada de energía, pero no sabe dónde meterla. En resumen, la red eléctrica del área central está al límite.

La CNMC destapa el problema. El detonante es un conflicto aparentemente técnico entre EDP (Hidrocantábrico Distribución) y Red Eléctrica de España por el acceso a la subestación de Carrió. Como han relatado medios…   » ver todo el comentario
0
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Qué significa que esté saturada? Aunque pueda parecer un concepto técnico, la CNMC ha detallado en su informe una imagen más precisa de lo que ocurre. Para empezar, la saturación implica que la red no puede conceder ni un solo acceso más. El regulador detecta una "saturación total de capacidad, sin posibilidad de conceder nuevos permisos de acceso ni conexión". Esto se traduce en que ninguna industria nueva, ningún parque renovable y ningún proyecto de almacenamiento puede…   » ver todo el comentario
0
#4 Josecoj
Un tostador a la vez que el horno y a tomar por culo la luz de todo Asturias
0
#3 ViejoInsultaAChemTrail
Asturias está desconectado del resto? Que no llevo la contraria al artículo, es solo que me extraña la afirmación y aporto porque tengo dudas. Que yo entiendo afirmaciones así, por ejemplo, en el caso islas canarias que si lo están en la práctica. ¿Asturias está mas aislada en este sentido que el resto de la zona? se ha invertido menos en las interconexiones "modernas" de verdad? tanto ha crecido la demanda en la comunidad autonoma desde 2007 en proporcion a la capacidad de la red? de verdad que lo pregunto sin mala leche, que a veces uso el sarcasmo y humor negro y tocapelotas, pero no es el caso. La mineria no tiene nada que decir? no se, dudas brainstorming aunque mi brain poco storming y mucho look the fly flying.
0
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 A Asturias le faltan redes de transporte en alta tensión MAT.
Sólo tiene una de 220 KV y ninguna de 400 KV, hay una pendiente de construirse.

A nivel de consumo interno arrastra que a un electrointensivo REE le autorizó subí de 132 MW a 450 MW sin comunicárselo a EDP (viene en la noticia).

Pero el problema gordo es que sin lineas de evacuación o transporte no se puede instalar más renovables ni almacenamiento, ya que no puede ni entrar ni salir esa energía.
1
#6 ViejoInsultaAChemTrail
#5 gracias. y disculpa por tenerme que aclarar algo que venía en el articulo. has sido muy amable. uno que es un poco burro.:hug:
0

