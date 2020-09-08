·
14266
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
5582
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5372
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
7131
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5516
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
más votadas
595
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"
371
Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones
376
Le Monde pone de relieve el servicio de pseudoperiodistas españoles a la extrema derecha: de Vito Quiles a Jiménez Losantos
417
Reino Unido confirma que dron contra base en Chipre no provino de Irán
436
Nombres y edades de las niñas asesinadas en el ataque a una escuela iraní (EN)
Asturias suspenderá la campaña del pulpo hasta junio si no se recuperan las capturas en marzo
Ya registró un descenso «anómalo» durante el pasado ejercicio, según ha anunciado el director general de Pesca Marítima del Principado, Francisco González.
mar
,
mar cantábrico
,
pulpo
,
pesca
,
prohibida
,
asturias
#1
Charles_Dexter_Ward
No compres, adopta.
1
K
40
#2
Arzak_
Lo qué el pulpo me enseñó
0
K
11
#3
MADMax2
*
Pero si la mayor parte del pulpo que se consume en Galicia procede de Marruecos!
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
