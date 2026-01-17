edición general
Asturias registró 1.427 atentados contra la autoridad en los últimos cinco años

Entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 242, siendo 2024 el periodo del lustro en el que más delitos de este tipo fueron anotados con 333

recordemos: "autoridad" es que a un profesional de lo que sea, ante una instancia judicial, se le otorgue presunción de veracidad. la están extendiendo para el profesorado y el personal sanitario. no tiene nada que ver con que se respete más o menos a determinados profesionales, tiene que ver con pérdida de garantías procesales para cualquier ciudadano que sea denunciado por esas "autoridades", pues no tendrán que probar nada pues se le otorga presunción de veracidad a los…   » ver todo el comentario
1426 abusos policiales
SEguro que es de madrileños que van alli a joder.
#3 Son amantes de la libertaz y no reconocen autoridaz alguna.
