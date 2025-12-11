edición general
Asturias pulveriza su récord de inmigración y es la tercera región que más población gana en los flujos con el resto de España

Asturias fue en 2024 la tercera región que más habitantes nuevos sumó en los movimientos migratorios con origen y destino en otras comunidades autónomas: sólo Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana mejoran la suma asturiana. Las llegadas triplican a las salidas y la región aumenta su saldo positivo con Madrid. La mitad de los inmigrantes procedentes del extranjero vienen de Sudamérica y Colombia es el principal y origen y destino de los que llegan y se van.

tul #1 tul *
En un lustro reventada e invadida
1 K 26
jdmf #3 jdmf
#1 ¿Invadida? ¿Por qué país?
0 K 11
tul #5 tul
#3 por los subpajarianos xD
0 K 15
colipan #2 colipan
Fodechinchos mandrileños go home
0 K 11
jdmf #7 jdmf
#6 Según la derecha es inmediato .. ¿Para qué esperar?...
0 K 11
jdmf #4 jdmf
Y si viésemos los índices de criminalidad de cada región... ¿Se cumple que Asturias con más inmigración está por encima de la media nacional?
0 K 11
DrEvil #6 DrEvil
#4 Sería un ejercicio interesante, pasado un tiempo ver a cuanto sube la correlación.
0 K 7

