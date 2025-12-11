Asturias pulveriza su récord de inmigración y es la tercera región que más población gana en los flujos con el resto de España

Asturias fue en 2024 la tercera región que más habitantes nuevos sumó en los movimientos migratorios con origen y destino en otras comunidades autónomas: sólo Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana mejoran la suma asturiana. Las llegadas triplican a las salidas y la región aumenta su saldo positivo con Madrid. La mitad de los inmigrantes procedentes del extranjero vienen de Sudamérica y Colombia es el principal y origen y destino de los que llegan y se van.