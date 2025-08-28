Asturias, mercado caliente de la vivienda en el norte

La fiebre por la vivienda en Asturias no cesa, en los últimos ejercicios la comunidad ha llegado a encadenar alzas continuas de compraventa de vivienda, y las cifras del Consejo General del Notariado corroboran que el Principado es uno de los más destacados puntos calientes del mercado inmobiliario en el norte de España donde muchos compradores han comenzado a buscar localidades de clima más suave. En su informe más reciente, correspondiente al balance interanual de junio de este año respecto a junio de 2024, los notarios señalan que ...