Asturias, mercado caliente de la vivienda en el norte

Asturias, mercado caliente de la vivienda en el norte

La fiebre por la vivienda en Asturias no cesa, en los últimos ejercicios la comunidad ha llegado a encadenar alzas continuas de compraventa de vivienda, y las cifras del Consejo General del Notariado corroboran que el Principado es uno de los más destacados puntos calientes del mercado inmobiliario en el norte de España donde muchos compradores han comenzado a buscar localidades de clima más suave. En su informe más reciente, correspondiente al balance interanual de junio de este año respecto a junio de 2024, los notarios señalan que ...

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Sin ser para nada un genio de la economía y la estrategía inmobiliaria (más bien todo lo contrario) ... el que en el 22 me diera la venada de comprar una casa por aquí resultó ser una buena idea.

La pena fue no haberla comprado cuatro años antes.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
En mi barrio (2 barrio con la renta per capita más baja de la ciudad) 800€ de alquiler un piso de 75m2
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Ye que los de Uvieu sois muy pijos. xD

Encima, con el equipo en primera, como pa aguantavos. xD
