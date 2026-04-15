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Asturias llevará al Supremo su demanda de suprimir el peaje en la Autopista del Huerna

Asturias llevará al Supremo su demanda de suprimir el peaje en la Autopista del Huerna

El Gobierno asturiano planteará una recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la prórroga de 50 años aprobada en el año 2000 para el peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación con la Meseta, después que el Ministerio de Transportes haya desestimado la acción de nulidad planteada por la administración autonómica. Según ha anunciado el consejero de Movilidad del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, el Ministerio ha respondido este miércoles a este emplazamiento.

| etiquetas: el huerna , peaje , supremo , asturias
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2 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Lo que había que llevar ante un Tribunal es a Cascos y Aznar por la ampliación ilegal del peaje
10 K 147
pilarina #2 pilarina
#1 también
1 K 21

menéame