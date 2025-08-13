edición general
Asturias incrementó un 5% en 2025 el presupuesto para gestión de las emergencias y la custodia del territorio

Asturias cuenta con casi el 40% de su territorio protegido bajo alguna figura de conservación. Desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias se consideran como fundamentales aspectos como «la prevención, vigilancia y extinción» en el ámbito de la lucha contra los incendios forestales. Son más de 74 millones para reforzar los servicios públicos en esta consejería. Del mismo modo, este año se incorporarán 40 nuevos efectivos al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), lo que permitirá cubrir todas

| etiquetas: asturias , incendios , psoe , presupuesto , españa , fuego
comentarios
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
Vaya, pues no deja de sorprenderme que haya algunos equiparando la gestión en Asturias con las de otras CCAA donde gobiernan negacionistas climáticos que aplican recortes en prevención. A lo mejor es que les importa una mierda la gestión medioambiental y lo único que les interesa es el "todos son iguales", conscientes de que nadie decente defendería abiertamente a la escoria de derechas.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 los que comentaban estos días de “minimimimi Asturias mimimimi” que vayan pasando por aquí uno a uno xD
#5 amusgada
#2 pregúntale a cualquier educador ambiental, biólogo, lo que se te ocurra, qué opinan de RENA y Calvo. Te vi compartir artículos de David Álvarez el de Naturaleza Cantábrica: escúchale cuando habla de RENA, igual te llevas una sorpresina...

Ya no voy ni a mentar los "centros de recuperación para la fauna" que no funcionan, los varamientos de cetáceos que ya Luis Laria no puede recoger y en general el maltrato medioambiental que hay en este Paraíso Natural/Criminal, pero desde una perspectiva mínimamente conservacionista a cualquiera que lea el artículo le salen ronchas.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#5 y tiene algo que ver con la inversión en incendios y la contratación de equipos?

Que sean una puta desgracia para otras cosas no te lo niego, mira a ver quien ha enviado todas las noticas de parques eólicos en el oeste de Asturias
#9 amusgada
#8 coño, CLARO. Si plantas ocalito globulus por un lao, ya no estás previniendo, estás acelerando. Si te empeñas y te empeñas nel monocultivo intensivo, pasan cosas. Si tienes a la plantilla de AMN en la mierda, sin walkie-talkies, hasta el año pasado haciendo guardias VOLUNTARIAS Y SIN COBRAR porque a partir de las 15.00h y en finde no había NADIE para hacer vigilancia contra incendios, sin vehículos apropiados, con mandos que están peleaos y entonces si hay tajo se lo mandan a unos y no a…   » ver todo el comentario
Josecoj #11 Josecoj
#2 Hombre, es loable y ya han hecho más que los HDGLP del PP, pero ese 5% de subida se lo come la inflación, por lo que se quedan exactamente igual, o quizás menos con respecto a otros años
#4 amusgada
#1 publirreportaje en La Voz, quel a compró La Coz de Galicia y desde entonces y sin casi plantilla les sale más barato reproducir publirreportajes que contar alguna verdad. Con lo que fue ese periódico, qué pena me da.
#10 tierramar *
Siempre que una administración declara que se ha aumentado el presupuesto en X, la siguiente pregunta es: en plazas públicas de bomberos,... material de propiedad publica,... o en empresas amigas??
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#10 En marzo de 2024, el SEPA contaba con un presupuesto elevado en un 10 % más, hasta unos 44 millones de euros, y se destinaron 2,8 millones de euros en inversiones para vigilancia, prevención, equipamiento y vehículos
actualidad.asturias.es/-/el-gobierno-de-asturias-avanza-en-la-ejecuci�
#14 tierramar
#12 En Asturias gobierna PSOE junto a Convocatoria por Asturias (CxAst); supongo que la presencia de estos últimos,hara el mismo efecto que Sumar, ERC, ... a nivel nacional; que obligan (cuando pueden) al PSOE a hacer algunas políticas al servicio de su pueblen vez de vender al pueblo.
#3 amusgada *
No, mira, mentiras no. RENA ni siquiera se puede tratar como un ente dedicado a la conservación de espacios naturales cuando básicamente es un greenwashing de Calvo pa meternos TRAGSA hasta en la sopa y a Ecoembes y su puto proyecto Libera y colarlo por "educación ambiental" (¡¡la patronal que produce "enseñando" como deshacernos de la "basuraleza" que ellos mismos generan y no tienen ni un joío lugar en toda Asturias donde reciclar PET!!).

Parques Naturales como…   » ver todo el comentario
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#3 pensé que ibas a aportar algún dato concreto sobre la noticia donde explicasen el error y lo que comentas y que efectos negativos tiene tras 8 años (hablas de 2017) , pero no expones nada salvo un comentario.

Ayer la cosa era equiparar a las comunidades del PP con Asturiad y los presupuestos contra incendios, hoy que sale la noticia de que se han aumentado mientras en otra se ha recortado brutalmente, hay que mover la portería

Y soy el primero en criticar la gestión del gobierno asturiano si hace falta.
Pero agradecería que aportases algo
#7 amusgada *
#6 coño, me tiro el día replicando, ¿crees que voy a hacete las mismas críticas cada vez? que teo un brazo en cabestrillo y ya me explayo bastante más que el comentarista de 2 líneas meneante habitual.

Te di argumentos contra RENA, contra esa "equipación" a Agentes del Medio Natural (coño, entra su twitter, y mira a ver lo contentos que están joer, si el propio gobierno ta enviando instrucciones de 2023 DEROGAES pol TSJ y cambiando las zonificaciones ilegalmente justo cuando se ven…   » ver todo el comentario
Bertrand_Ndongo #13 Bertrand_Ndongo
El dato no dice mucho, en los últimos años se ha mantenido el presupuesto en terminos reales? Espero que sí después de una subida de la presión fiscal cercana a 3 puntos.
