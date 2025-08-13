Asturias incrementó un 5% en 2025 el presupuesto para gestión de las emergencias y la custodia del territorio

Asturias cuenta con casi el 40% de su territorio protegido bajo alguna figura de conservación. Desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias se consideran como fundamentales aspectos como «la prevención, vigilancia y extinción» en el ámbito de la lucha contra los incendios forestales. Son más de 74 millones para reforzar los servicios públicos en esta consejería. Del mismo modo, este año se incorporarán 40 nuevos efectivos al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), lo que permitirá cubrir todas