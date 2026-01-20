Asturias y Cantabria defienden en el Supremo las “extracciones” de lobos y los ecologistas argumentan que van contra la ley

El Ejecutivo asturiano se vale de una modificación legal promovida por el PP para defender su ley, que permite la muerte de estos animales Los Gobiernos del Principado de Asturias y de Cantabria han defendido este martes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la legalidad de lo que denominan "extracciones" de lobos, que no es otra cosa que la muerte de estos animales, un hecho que consideran compatible con la ley vigente.