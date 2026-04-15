Asturias busca familias contra la soledad: se ofrecen hasta 800 euros al mes por acoger a personas mayores

Se trata de una medida con un marcado carácter social que busca dar respuesta a dos realidades cada vez más presentes en la comunidad como son el envejecimiento de la población y la soledad no deseada. El programa, nacido en 1999, persigue «facilitar el acogimiento familiar de personas mayores que opten por vivir en un grupo familiar», ofreciendo una alternativa a quienes, por razones físicas, económicas o sociales, no pueden continuar en su domicilio habitual y carecen de apoyo cercano.