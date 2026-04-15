Asturias busca familias contra la soledad: se ofrecen hasta 800 euros al mes por acoger a personas mayores

Se trata de una medida con un marcado carácter social que busca dar respuesta a dos realidades cada vez más presentes en la comunidad como son el envejecimiento de la población y la soledad no deseada. El programa, nacido en 1999, persigue «facilitar el acogimiento familiar de personas mayores que opten por vivir en un grupo familiar», ofreciendo una alternativa a quienes, por razones físicas, económicas o sociales, no pueden continuar en su domicilio habitual y carecen de apoyo cercano.
| etiquetas: soledad , mayores , acogida
Algún día te harás viejo y verás que no quieres acabar en una residencia. Que lo único que necesitas es algo de ayuda pero en la libertad de tu casa, y no siguiendo los rígidos horarios de una residencia.
En fin. Un cuñado mas...
por cierto, torticeas, no es "en la libertad de tu casa" es que te estén acogiendo, es decir, por definición, en otro sitio.
Tampoco era un gran insulto....
si esto fuese parte de un plan integral para que en 5 años hubiese suficientes plazas, te lo compro, pero es un substituto, por tanto: buscan ahorrarse la plaza pagando una fraccion
Muchos solo necesitan no estar solos (les afecta mucho a la cabeza), otros solo necesitan la "seguridad" de que si les pasa algo (sobretodo por la noche cuando estan en cama) tengan a alguien a quien recurrir, otros solo necesitan que les hagan algunos recados,...
Tu comentario solo demuestra el desconocimiento de lo que sufren/necesitan las personas mayores.
Y si, por desgracia, se de lo que hablo porque he tenido que ingresar a mi madre en una residencia hace poco mas de un año y he pasado por ahi hasta llegar al momento que si necesita cuidados las 24 horas por culpa de la demencia que sufre.
"Por razones fisicas" -> que les hagan algunos recados.
"Por razones sociales" -> porque no les conviene estar solos y aislados sin relacionarse.
"Por razones economicas" -> porque no pueden pagar a una persona para que duerma en casa.
esto es un plan maravilloso enfocado en que las personas mayores tengan compañía en su casa. y habrá presupuesto apra todos, los que tengan problemas físicos, los que tengan problemas economicos y los que tengan problemas de soledad. como ocurre siempre conlas ayudas
A mi no me hace ni puta gracia.
Cuando tengas a mayores y pases por donde otros hemos pasado se te quitaran las ganas de hacer gracietas.
si el estudiante es un poco normal, acaba siendo bueno para todos
¡Sorpresa! ¡Nadie quiere trabajar 24 horas como cuidador de ancianos por una quinta parte de lo que sería el smi trabajando 24 horas!
Asturias es una de las pocas comunidades que supera la ratio recomendada de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. En enero de 2026, se informó que la región registraba un superávit de 1.043 plazas respecto a esta ratio.
El Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) gestiona cerca de 5.454 plazas, cifra que se espera ampliar a más de 6.100 en los próximos años (hacia 2028).
La ocupación de estas residencias es elevada, situándose en torno al 94,6% en los centros del ERA.
La IA es una gran aliada a la hora de facilitar informacion...