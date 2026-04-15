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Asturias busca familias contra la soledad: se ofrecen hasta 800 euros al mes por acoger a personas mayores

Asturias busca familias contra la soledad: se ofrecen hasta 800 euros al mes por acoger a personas mayores

Se trata de una medida con un marcado carácter social que busca dar respuesta a dos realidades cada vez más presentes en la comunidad como son el envejecimiento de la población y la soledad no deseada. El programa, nacido en 1999, persigue «facilitar el acogimiento familiar de personas mayores que opten por vivir en un grupo familiar», ofreciendo una alternativa a quienes, por razones físicas, económicas o sociales, no pueden continuar en su domicilio habitual y carecen de apoyo cercano.

| etiquetas: soledad , mayores , acogida
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
taSanás #1 taSanás *
vamos, que buscan ahorrarse unos cuartos en residencias públicas ofreciendo una fracción del coste...
7 K 86
Connect #3 Connect
#1 Que pena de comentario. Que alejado estás de la realidad.
Algún día te harás viejo y verás que no quieres acabar en una residencia. Que lo único que necesitas es algo de ayuda pero en la libertad de tu casa, y no siguiendo los rígidos horarios de una residencia.

En fin. Un cuñado mas...
6 K 55
taSanás #4 taSanás *
#3 qué aporta que me descalifiques con lo de cuñado? puedes exponer educadamente porqué crees que no tengo razón,, o cual es tu forma de verlo, pero venir a insultar a alguien por internet de buenas a primeras, dice más de ti que de mí.

por cierto, torticeas, no es "en la libertad de tu casa" es que te estén acogiendo, es decir, por definición, en otro sitio.
7 K 83
Connect #5 Connect
#4 Ok, es que me ha dado rabia ver eso ahí puesto.
Tampoco era un gran insulto....
0 K 15
maldia #7 maldia
#4 Estar con tus cosas, en tu casa y cerca de lo que fue tu vida es lo poco que te queda.
0 K 14
taSanás #8 taSanás
#7 de nuevo, "acogida" no es estar en tu casa.
4 K 54
sotillo #26 sotillo
#7 Mientras puedas hacer lo mínimo y no seas un “ peligro “ para ti mismo, voy con ello, pero cuando la dependencia te lo impida no debería ser como una prisión y algo deshumanizado, se pueden hacer muchas cosas
1 K 24
#6 soberao
#3 Una cosa es que una persona mayor viva sola y comparta y alquile su casa para no estar sola, y otra distinta que pretendan encajar a una persona mayor en una familia como si fuera un niño en adopción pero en este caso es una persona mayor sin recursos.
1 K 27
sotillo #23 sotillo
#3 Hay residencias que son como guetos, pero ni todas son así ni tendrían por qué serlo, cuando todo es un negocio termina así, se podrían hacer más cosas en entornos cercanos, aumentar la asistencia a domicilio, comida a domicilio y actividades, hay pueblos que funcionan muy bien pero se necesitan más medios y sobre todo interés político
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treu #9 treu
#1 Y si la lista de espera de una residencia pública es de 2-4 años, que haces? que en la gran mayoria no llamas y entras...
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taSanás #12 taSanás *
#9 qué haces? un político que mirase por el bien comun? arreglar el problema principal, que no es de hoy, de ayer o de hace 10 años.

si esto fuese parte de un plan integral para que en 5 años hubiese suficientes plazas, te lo compro, pero es un substituto, por tanto: buscan ahorrarse la plaza pagando una fraccion
3 K 46
#13 soberao *
#9 Las listas son tan grandes a posta para no perjudicar el negocio de las residencias privadas, porque si todo el mundo tuviera su plaza en una residencia pública, las residencias privadas echarían el cierre. Es el debate de siempre, mantener lo público al mínimo (casi de forma asistencial) para que a las residencias privadas el negocio le salgan las cuentas.
2 K 39
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
#1 Hay mayores que ni pueden ni necesitan estar en una residencia porque no necesitan cuidados "especiales".

Muchos solo necesitan no estar solos (les afecta mucho a la cabeza), otros solo necesitan la "seguridad" de que si les pasa algo (sobretodo por la noche cuando estan en cama) tengan a alguien a quien recurrir, otros solo necesitan que les hagan algunos recados,...

Tu comentario solo demuestra el desconocimiento de lo que sufren/necesitan las personas mayores.

Y si, por desgracia, se de lo que hablo porque he tenido que ingresar a mi madre en una residencia hace poco mas de un año y he pasado por ahi hasta llegar al momento que si necesita cuidados las 24 horas por culpa de la demencia que sufre.
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taSanás #14 taSanás
#11 esto aplica a esos que sí necesitan cuidados especiales: "por razones físicas, económicas o sociales"
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Atusateelpelo #18 Atusateelpelo *
#14
"Por razones fisicas" -> que les hagan algunos recados.
"Por razones sociales" -> porque no les conviene estar solos y aislados sin relacionarse.
"Por razones economicas" -> porque no pueden pagar a una persona para que duerma en casa.
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taSanás #19 taSanás *
#18 ok,

esto es un plan maravilloso enfocado en que las personas mayores tengan compañía en su casa. y habrá presupuesto apra todos, los que tengan problemas físicos, los que tengan problemas economicos y los que tengan problemas de soledad. como ocurre siempre conlas ayudas ;)
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Atusateelpelo #22 Atusateelpelo
#19 A ti te hara mucha gracia y haras muchos chistecitos.

A mi no me hace ni puta gracia.

Cuando tengas a mayores y pases por donde otros hemos pasado se te quitaran las ganas de hacer gracietas.
1 K 26
taSanás #24 taSanás
#22 que ya te he dado la razón, déjame en paz
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Dene #15 Dene
#1 hay sitios que se hace al reves, ancianos solos con casa vacia que ofrecen habitacion a estudiantes por un minimo de compañia..
si el estudiante es un poco normal, acaba siendo bueno para todos
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taSanás #17 taSanás *
#15 no creo que esto sea para tener compañía, habla de "por razones físicas, económicas o sociales", habrá un filtro (el ppto es limitado, siempre) y el no tener compañía no será puntuable, o puntuará bajo (imagino)
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sotillo #20 sotillo
#1 No pagan ni el salario mínimo de una cuidadora, esto es lo que pagan a un inmigrante sin papeles por cuidar a un anciano
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FueraSionistasdeMeneame #10 FueraSionistasdeMeneame
En la actualidad apenas hay dos familias acogedoras
¡Sorpresa! ¡Nadie quiere trabajar 24 horas como cuidador de ancianos por una quinta parte de lo que sería el smi trabajando 24 horas!
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angeloso #2 angeloso
Si "por razones físicas, económicas o sociales" no pueden vivir solos, 800 euros es una miseria.
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borteixo #25 borteixo
#2 y aunque no lo sea creo que puede acabar muy mal ..
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vicus. #16 vicus.
800.euros no da ni para pañales, pero bueno, siempre es más barato que invertir en residencias públicas.
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Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
#16
Asturias es una de las pocas comunidades que supera la ratio recomendada de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. En enero de 2026, se informó que la región registraba un superávit de 1.043 plazas respecto a esta ratio.

El Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) gestiona cerca de 5.454 plazas, cifra que se espera ampliar a más de 6.100 en los próximos años (hacia 2028).

La ocupación de estas residencias es elevada, situándose en torno al 94,6% en los centros del ERA.

La IA es una gran aliada a la hora de facilitar informacion...
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menéame