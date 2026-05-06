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Los asturianos del crucero afectado por el brote de hantavirus están aislados y «sin sintomatología»

Los asturianos del crucero afectado por el brote de hantavirus están aislados y «sin sintomatología»

«Estamos preparados para la atención de estos pacientes», asegura la consejera de Salud del Principado

| etiquetas: hantavirus , asturias , españoles , virus , crucero
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1 comentarios
2 1 0 K 37 actualidad
Deviance #1 Deviance
#0 Vamos a tener barco paburrir, hasta en la sopa , jajajjaja.
Es que me da la risa tonta ya. xD xD xD xD xD
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menéame