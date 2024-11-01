edición general
4 meneos
38 clics
Los astrónomos "pillan in fraganti" a una estrella moribunda convirtiéndose en un agujero negro

Los astrónomos "pillan in fraganti" a una estrella moribunda convirtiéndose en un agujero negro

Un equipo de investigación presencia por primera vez con un nivel de detalle sin precedentes esta transformación, el registro más completo jamás obtenido del nacimiento de un agujero negro estelar.

| etiquetas: astrónomos , estrella , agujero negro
3 1 1 K 40 actualidad
3 comentarios
3 1 1 K 40 actualidad
ipanies #1 ipanies
Jodidos voayeurs!!!!
0 K 14
#2 Febrero_2026
"In fraganti" tampoco, que se convirtió en agujero negro hace 2'5 millones de años.
0 K 11
MalvadoAspersor #3 MalvadoAspersor
In fraganti y hace 2,5 millones de años que sucedió...

Publico.es ese es el nivel
0 K 7

menéame