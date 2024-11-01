·
Los astrónomos "pillan in fraganti" a una estrella moribunda convirtiéndose en un agujero negro
Un equipo de investigación presencia por primera vez con un nivel de detalle sin precedentes esta transformación, el registro más completo jamás obtenido del nacimiento de un agujero negro estelar.
actualidad
3 comentarios
#1
ipanies
Jodidos voayeurs!!!!
0
K
14
#2
Febrero_2026
"In fraganti" tampoco, que se convirtió en agujero negro hace 2'5 millones de años.
0
K
11
#3
MalvadoAspersor
In fraganti
y hace 2,5 millones de años que sucedió...
Publico.es ese es el nivel
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
Publico.es ese es el nivel