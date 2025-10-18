Los asteroides con los nombres más raros del Universo

¿Cómo se le pone nombre a un asteroide? Se descubren cientos de estos objetos todos los años y por tanto hay que catalogarlos y ponerles un nombre, de esto se encarga el Centro de Planetas Menores (Minor Planet Center o MPC). El Centro de Planetas Menoresopera en el Observatorio Astrofísico Harvard-Smithsonian (SAO) de Cambridge, bajo el auspicio de la División III de la Unión Astronómica Internacional (IAU). El MPC es el responsable de la designación de los cuerpos menores del Sistema Solar: planetas menores, asteroides y cometas.