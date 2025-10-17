Assange pide 20 años de cárcel para el dueño de una empresa de seguridad española por espiarle en Londres

Madrid (EFE).- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, pide veinte años y medio de cárcel para el dueño de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres (2015-2018), por espiarle durante su asilo y entregar a terceros información «ilícitamente obtenida» sobre él y otras personalidades, entre ellos varios presidentes latinoamericanos.