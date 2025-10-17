edición general
18 meneos
25 clics
Assange pide 20 años de cárcel para el dueño de una empresa de seguridad española por espiarle en Londres

Assange pide 20 años de cárcel para el dueño de una empresa de seguridad española por espiarle en Londres

Madrid (EFE).- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, pide veinte años y medio de cárcel para el dueño de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres (2015-2018), por espiarle durante su asilo y entregar a terceros información «ilícitamente obtenida» sobre él y otras personalidades, entre ellos varios presidentes latinoamericanos.

| etiquetas: assange , cárcel , londres , wikileaks , undercover global
15 3 0 K 148 actualidad
1 comentarios
15 3 0 K 148 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno *
Con este nombre de empresa "Undercover Global (UC Global)" no me extraña, menudo pájaro. Ojalá le den la razón a bueno de Julián. Una de las personas que más han hecho por la democracia en las últimas décadas. El sistema está herido de muerte por la falta de transparencia, solamente con leaks nos podemos llegar a enterar del iceberg de basura que se oculta bajo la superficie.

A ver cuando al PSOE le da la gana de desclasificar todos los documentos de la dictadura franquista en adelante. Como el 23F, los GAL y la guerra sucia etc etc etc
1 K 23

menéame